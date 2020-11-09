https://ria.ru/20201109/novak-1583709272.html
Мишустин предложил Госдуме назначить Новака вице-премьером
Мишустин предложил Госдуме назначить Новака вице-премьером
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что внес в Госдуму кандидатуру Александра Новака на пост вице-премьера. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T11:28
2020-11-09T11:28
2020-11-09T11:49
михаил мишустин
госдума рф
александр новак
политика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что внес в Госдуму кандидатуру Александра Новака на пост вице-премьера."Сегодня в соответствии с новым федеральным конституционным законом, который на прошлой неделе подписал президент, я внес в Государственную Думу несколько кандидатур на должности членов правительства. Речь идет о предложении назначить заместителем председателя правительства Александра Валентиновича Новака. Думаю, он не нуждается в отдельном представлении. Вы все его хорошо знаете. Многие из вас с ним давно и плотно работают", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
https://ria.ru/20201109/otstavka-1583699129.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, госдума рф, александр новак, политика