https://ria.ru/20201109/novak-1583709272.html

Мишустин предложил Госдуме назначить Новака вице-премьером

Мишустин предложил Госдуме назначить Новака вице-премьером

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что внес в Госдуму кандидатуру Александра Новака на пост вице-премьера. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T11:28

2020-11-09T11:28

2020-11-09T11:49

михаил мишустин

госдума рф

александр новак

политика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что внес в Госдуму кандидатуру Александра Новака на пост вице-премьера."Сегодня в соответствии с новым федеральным конституционным законом, который на прошлой неделе подписал президент, я внес в Государственную Думу несколько кандидатур на должности членов правительства. Речь идет о предложении назначить заместителем председателя правительства Александра Валентиновича Новака. Думаю, он не нуждается в отдельном представлении. Вы все его хорошо знаете. Многие из вас с ним давно и плотно работают", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

https://ria.ru/20201109/otstavka-1583699129.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, госдума рф, александр новак, политика