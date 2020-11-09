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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201109/nevada-1583838886.html
Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде
Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде
Президент США Дональд Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в штате Невада. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T23:06
2020-11-09T23:11
джо байден
технологии
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
невада
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в штате Невада."Невада оказалась рассадником поддельных голосов. Мэтт Шлапп (глава Американского консервативного союза – ред.) и Адам Пол Лаксальт (сопредседатель штаба Трампа в Неваде – ред.) находят вещи, которые, когда будут обнародованы, будут совершенно шокирующими!" - написал он в понедельник в Twitter.Ранее представители Трампа в Неваде обратились в прокуратуру штата с жалобой, где заявили, что там незаконно по почте проголосовали 3026 человек, которые ранее покинули штат. Генпрокурор Невады Ааарон Форд назвал эту жалобу "мусором".Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, который также заявил, что выиграл выборы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/vybory-prezidenta-ssha-1583835863.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/tramp-1583837132.html
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джо байден, технологии, дональд трамп, сша, невада, в мире

Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде

23:06 09.11.2020 (обновлено: 23:11 09.11.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в штате Невада.
"Невада оказалась рассадником поддельных голосов. Мэтт Шлапп (глава Американского консервативного союза – ред.) и Адам Пол Лаксальт (сопредседатель штаба Трампа в Неваде – ред.) находят вещи, которые, когда будут обнародованы, будут совершенно шокирующими!" - написал он в понедельник в Twitter.
Заседание коллегии выборщиков в Вашингтоне. 19 декабря 2016 - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
22:38
Исход выборов президента США могут решить выборщики-"отступники"
Ранее представители Трампа в Неваде обратились в прокуратуру штата с жалобой, где заявили, что там незаконно по почте проголосовали 3026 человек, которые ранее покинули штат. Генпрокурор Невады Ааарон Форд назвал эту жалобу "мусором".
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, который также заявил, что выиграл выборы.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
22:48
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Выборы президента США — 2020Джо БайденТехнологииДональд ТрампСШАНевадаВ мире
 
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