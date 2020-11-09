https://ria.ru/20201109/nevada-1583838886.html

Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде

Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде

Президент США Дональд Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в штате Невада. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T23:06

2020-11-09T23:06

2020-11-09T23:11

джо байден

технологии

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

невада

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в штате Невада."Невада оказалась рассадником поддельных голосов. Мэтт Шлапп (глава Американского консервативного союза – ред.) и Адам Пол Лаксальт (сопредседатель штаба Трампа в Неваде – ред.) находят вещи, которые, когда будут обнародованы, будут совершенно шокирующими!" - написал он в понедельник в Twitter.Ранее представители Трампа в Неваде обратились в прокуратуру штата с жалобой, где заявили, что там незаконно по почте проголосовали 3026 человек, которые ранее покинули штат. Генпрокурор Невады Ааарон Форд назвал эту жалобу "мусором".Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, который также заявил, что выиграл выборы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/vybory-prezidenta-ssha-1583835863.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/tramp-1583837132.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, технологии, дональд трамп, сша, невада, в мире