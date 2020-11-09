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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201109/neft-1583813100.html
Эксперты считают рост цен нефти на новостях по вакцине временным
Эксперты считают рост цен нефти на новостях по вакцине временным
Рост цен на нефть в понедельник, связанный с новостями по вакцине против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech и результатами американских выборов, может... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T19:12
2020-11-09T19:33
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
brent
экономика
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ЛОНДОН/МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Рост цен на нефть в понедельник, связанный с новостями по вакцине против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech и результатами американских выборов, может оказаться кратковременным, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.Нефть марки Brent в понедельник дорожает примерно на 10%, торгуясь в районе 43 долларов за баррель. Оптимизм на рынке наблюдается после новостей о вакцине компаний BioNTech и Pfizer, заявивших, что в ходе испытаний она показала более чем 90%-ную эффективность в предотвращении заражения COVID-19. Заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.Как отмечает стратег аналитической компании Rystad Energy Бьорнар Тонхауген, в понедельник на рост цен на нефть оказывали результаты президентских выборов в США, затем толчок рынку дали сообщения о вакцине."Цены на нефть реагируют резко положительно, поскольку рынок оценивает возможность более быстрого развертывания глобальной вакцины, усугубляемой большим количеством коротких позиций, которые необходимо покрыть, когда цены начнут расти. По мнению трейдеров, вакцина поможет избежать локдаунов в будущем и вернет людей на улицы, что позволит автомобильному и воздушному транспорту восстановиться", - отметил эксперт."Однако резкая ценовая реакция, вероятно, вскоре обратится вспять, поскольку рынок понимает, что краткосрочного воздействия на спрос на нефть не будет, и вакцина точно не появится завтра. Реальность такова, что сроки глобального развертывания любой вакцины еще более отдаленны, чем некоторые полагают. Поэтому потребуется много времени, чтобы она была масштабно применена", - считает Тонхауген.С этим мнением согласна и эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко. "Несмотря на то, что реально вакцина еще не готова, рынок воспринял это позитивно. Для нефтяного рынка это означает перспективу роста спроса на нефть. Можно сказать, что это в большей степени эмоциональная реакция рынка на новость, поскольку до реальной вакцины еще далеко, это означает, что уже завтра тренд может поменяться", - отмечает она.Аналогичным образом рассуждает директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. "Нефть пошла в рост, так как инвесторы решили, что вакцина решит проблему спроса (не будет заболевших – не будет локдаунов – спрос быстро восстановится). Но это временный отскок, так как глобальная проблема падения спроса не решена, на это нужно время", - объясняет он."Нефтяные котировки начали движение вверх еще тогда, когда страхи инвесторов относительно нестабильности в США на фоне выборов не оправдались – они прошли спокойно, протесты движения BLM (black lives matter - ред.) перед выборами не привели к эскалации насилия после объявления итогов", - добавляет Тузов. По его словам, спрос на нефтяные активы на рынке также увеличивается за счет того, что спекулянты, игравшие на понижении цен, теперь вынуждены закрывать позиции себе в убыток.
https://ria.ru/20201105/tseny-na-neft-padayut--1582849647.html
https://ria.ru/20201109/kurs-1583803194.html
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цены на нефть, brent, экономика

Эксперты считают рост цен нефти на новостях по вакцине временным

19:12 09.11.2020 (обновлено: 19:33 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЛОНДОН/МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Рост цен на нефть в понедельник, связанный с новостями по вакцине против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech и результатами американских выборов, может оказаться кратковременным, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
Нефть марки Brent в понедельник дорожает примерно на 10%, торгуясь в районе 43 долларов за баррель. Оптимизм на рынке наблюдается после новостей о вакцине компаний BioNTech и Pfizer, заявивших, что в ходе испытаний она показала более чем 90%-ную эффективность в предотвращении заражения COVID-19. Заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.
Как отмечает стратег аналитической компании Rystad Energy Бьорнар Тонхауген, в понедельник на рост цен на нефть оказывали результаты президентских выборов в США, затем толчок рынку дали сообщения о вакцине.
"Цены на нефть реагируют резко положительно, поскольку рынок оценивает возможность более быстрого развертывания глобальной вакцины, усугубляемой большим количеством коротких позиций, которые необходимо покрыть, когда цены начнут расти. По мнению трейдеров, вакцина поможет избежать локдаунов в будущем и вернет людей на улицы, что позволит автомобильному и воздушному транспорту восстановиться", - отметил эксперт.
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"Однако резкая ценовая реакция, вероятно, вскоре обратится вспять, поскольку рынок понимает, что краткосрочного воздействия на спрос на нефть не будет, и вакцина точно не появится завтра. Реальность такова, что сроки глобального развертывания любой вакцины еще более отдаленны, чем некоторые полагают. Поэтому потребуется много времени, чтобы она была масштабно применена", - считает Тонхауген.
С этим мнением согласна и эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко. "Несмотря на то, что реально вакцина еще не готова, рынок воспринял это позитивно. Для нефтяного рынка это означает перспективу роста спроса на нефть. Можно сказать, что это в большей степени эмоциональная реакция рынка на новость, поскольку до реальной вакцины еще далеко, это означает, что уже завтра тренд может поменяться", - отмечает она.
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Аналогичным образом рассуждает директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. "Нефть пошла в рост, так как инвесторы решили, что вакцина решит проблему спроса (не будет заболевших – не будет локдаунов – спрос быстро восстановится). Но это временный отскок, так как глобальная проблема падения спроса не решена, на это нужно время", - объясняет он.
"Нефтяные котировки начали движение вверх еще тогда, когда страхи инвесторов относительно нестабильности в США на фоне выборов не оправдались – они прошли спокойно, протесты движения BLM (black lives matter - ред.) перед выборами не привели к эскалации насилия после объявления итогов", - добавляет Тузов. По его словам, спрос на нефтяные активы на рынке также увеличивается за счет того, что спекулянты, игравшие на понижении цен, теперь вынуждены закрывать позиции себе в убыток.
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