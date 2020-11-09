https://ria.ru/20201109/neft-1583783994.html

Цены на нефть взлетели более чем на десять процентов

Цены на нефть взлетели более чем на десять процентов

Нефть ускорила рост на новостях об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, которую разработали Pfizer и BioNTech. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T16:43

2020-11-09T16:43

2020-11-09T17:19

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Нефть ускорила рост на новостях об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, которую разработали Pfizer и BioNTech.По состоянию на 16:22 мск цена январских фьючерсов на Brent повышалась на 10,11%, до 43,44 доллара за баррель, декабрьских на WTI — на 11,15%, до 41,28 доллара.Растет и российский рынок акций. Рублевый индекс Мосбиржи к 15:36 мск поднялся на 1,94%, до 2951,92 пункта, долларовый РТС — на 3,38%, до 1218,05.Особенно прибавляет нефтегазовый сектор. Кроме того, акции "Аэрофлота" дорожали почти на восемь процентов, обновляя максимумы с 8 октября.Ранее BioNTech сообщила, что их с Pfizer препарат для профилактики COVID-19 показал более чем 90%-ную эффективность. Заявку на регистрацию могут подать уже в ноябре.В мире число заразившихся коронавирусом приблизилось к 50 миллионам, умерли 1,2 миллиона человек. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии. В десятку также входят Франция, Россия, Испания, Аргентина, Великобритания, Колумбия и Мексика.Над созданием вакцин работают производители в разных странах. Первые две — "Спутник V" и "ЭпиВакКорону" — зарегистрировали в России.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583774251.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, brent, сша, экономика