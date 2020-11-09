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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201109/neft-1583783994.html
Цены на нефть взлетели более чем на десять процентов
Цены на нефть взлетели более чем на десять процентов
Нефть ускорила рост на новостях об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, которую разработали Pfizer и BioNTech. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T16:43
2020-11-09T17:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Нефть ускорила рост на новостях об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, которую разработали Pfizer и BioNTech.По состоянию на 16:22 мск цена январских фьючерсов на Brent повышалась на 10,11%, до 43,44 доллара за баррель, декабрьских на WTI — на 11,15%, до 41,28 доллара.Растет и российский рынок акций. Рублевый индекс Мосбиржи к 15:36 мск поднялся на 1,94%, до 2951,92 пункта, долларовый РТС — на 3,38%, до 1218,05.Особенно прибавляет нефтегазовый сектор. Кроме того, акции "Аэрофлота" дорожали почти на восемь процентов, обновляя максимумы с 8 октября.Ранее BioNTech сообщила, что их с Pfizer препарат для профилактики COVID-19 показал более чем 90%-ную эффективность. Заявку на регистрацию могут подать уже в ноябре.В мире число заразившихся коронавирусом приблизилось к 50 миллионам, умерли 1,2 миллиона человек. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии. В десятку также входят Франция, Россия, Испания, Аргентина, Великобритания, Колумбия и Мексика.Над созданием вакцин работают производители в разных странах. Первые две — "Спутник V" и "ЭпиВакКорону" — зарегистрировали в России.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583774251.html
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цены на нефть, brent, сша, экономика

Цены на нефть взлетели более чем на десять процентов

16:43 09.11.2020 (обновлено: 17:19 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка в Республике Татарстан
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Нефть ускорила рост на новостях об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, которую разработали Pfizer и BioNTech.
По состоянию на 16:22 мск цена январских фьючерсов на Brent повышалась на 10,11%, до 43,44 доллара за баррель, декабрьских на WTI — на 11,15%, до 41,28 доллара.
Растет и российский рынок акций. Рублевый индекс Мосбиржи к 15:36 мск поднялся на 1,94%, до 2951,92 пункта, долларовый РТС — на 3,38%, до 1218,05.
Особенно прибавляет нефтегазовый сектор. Кроме того, акции "Аэрофлота" дорожали почти на восемь процентов, обновляя максимумы с 8 октября.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
16:05Распространение нового коронавируса
Трамп прокомментировал сообщение о вакцине Pfizer и BioNTech от COVID-19
Ранее BioNTech сообщила, что их с Pfizer препарат для профилактики COVID-19 показал более чем 90%-ную эффективность. Заявку на регистрацию могут подать уже в ноябре.
В мире число заразившихся коронавирусом приблизилось к 50 миллионам, умерли 1,2 миллиона человек. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии. В десятку также входят Франция, Россия, Испания, Аргентина, Великобритания, Колумбия и Мексика.
Над созданием вакцин работают производители в разных странах. Первые две — "Спутник V" и "ЭпиВакКорону" — зарегистрировали в России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьBrentСШАЭкономика
 
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