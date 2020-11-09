https://ria.ru/20201109/neft-1583763916.html

Цены на нефть взлетели на новостях о вакцине от COVID-19

Цены на нефть взлетели на новостях о вакцине от COVID-19

Нефть дорожает на фоне сообщений об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, которую разработали Pfizer и BioNTech. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T15:13

2020-11-09T15:13

2020-11-09T16:26

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Нефть дорожает на фоне сообщений об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, которую разработали Pfizer и BioNTech.По состоянию на 15:07 мск цена январских фьючерсов на североморскую Brent увеличивалась на 7,88%, до 42,56 доллара за баррель, декабрьских WTI — на 8,37%, до 40,25 доллара.Растет и российский рынок акций. Рублевый индекс Мосбиржи к 15:36 мск поднялся на 1,94%, до 2951,92 пункта, долларовый РТС — на 3,38%, до 1218,05. Особенно прибавляет нефтегазовый сектор. Кроме того, акции "Аэрофлота" дорожали почти на восемь процентов, обновляя максимумы с 8 октября.Ранее BioNTech сообщила, что их с Pfizer препарат для профилактики COVID-19 показал более чем 90%-ную эффективность. Заявку на регистрацию могут подать уже в ноябре.В мире число заразившихся коронавирусом приблизилось к 50 миллионам, умерли 1,2 миллиона человек. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии. В десятку также входят Франция, Россия, Испания, Аргентина, Великобритания, Колумбия и Мексика.Над созданием вакцин работают производители в разных странах. Первые две — "Спутник-V" и "ЭпиВакКорону" — зарегистрировали в России.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/tseny-na-neft-padayut--1582849647.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, цены на нефть, коронавирусы, brent, сша, экономика