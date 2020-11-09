Савельев считает, что нужно "жестко останавливать" нарушителей ПДД
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГенеральный директор ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" Виталий Савельев на пленарном заседании съезда РСПП в рамках Недели российского бизнеса. 14 марта 2019
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Предложенный на пост министра транспорта РФ Виталий Савельев считает, что нужно "жестко останавливать" нарушителей правил дорожного движения. Об этом он заявил на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству.
"Надо убирать эти люфты, эти нюансы (речь шла о подложных документах на каршеринг – ред.), если ты совершил подлог, или обманул, или у тебя столько-то штрафов и ты не платишь, надо просто жестко останавливать, а не бегать за ними. Не важно, кто за ними стоит, какие родители. Тогда и светофоров будет меньше, и меньше камер. Зачем нам столько камер, если ему все равно по барабану, он прет – и все", - рассуждает Савельев.
При этом он согласился с депутатами в части того, что нужно подумать, как сделать так, чтобы камеры фиксации нарушения не дублировали одно и то же нарушение водителя на коротком отрезке дороги.
Глава кабмина Михаил Мишустин ранее в понедельник предложил Госдуме кандидатуру гендиректора ПАО "Аэрофлот" Виталия Савельева на должность министра транспорта взамен ушедшему в отставку Евгению Дитриху, который возглавлял министерство с 2018 года.