https://ria.ru/20201109/narushiteli-1583758764.html

Савельев считает, что нужно "жестко останавливать" нарушителей ПДД

Савельев считает, что нужно "жестко останавливать" нарушителей ПДД

Предложенный на пост министра транспорта РФ Виталий Савельев считает, что нужно "жестко останавливать" нарушителей правил дорожного движения. Об этом он заявил... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T14:48

2020-11-09T14:48

2020-11-09T14:48

евгений дитрих

михаил мишустин

аэрофлот

госдума рф

виталий савельев

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Предложенный на пост министра транспорта РФ Виталий Савельев считает, что нужно "жестко останавливать" нарушителей правил дорожного движения. Об этом он заявил на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству."Надо убирать эти люфты, эти нюансы (речь шла о подложных документах на каршеринг – ред.), если ты совершил подлог, или обманул, или у тебя столько-то штрафов и ты не платишь, надо просто жестко останавливать, а не бегать за ними. Не важно, кто за ними стоит, какие родители. Тогда и светофоров будет меньше, и меньше камер. Зачем нам столько камер, если ему все равно по барабану, он прет – и все", - рассуждает Савельев.При этом он согласился с депутатами в части того, что нужно подумать, как сделать так, чтобы камеры фиксации нарушения не дублировали одно и то же нарушение водителя на коротком отрезке дороги.Глава кабмина Михаил Мишустин ранее в понедельник предложил Госдуме кандидатуру гендиректора ПАО "Аэрофлот" Виталия Савельева на должность министра транспорта взамен ушедшему в отставку Евгению Дитриху, который возглавлял министерство с 2018 года.

https://ria.ru/20200701/1573724208.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений дитрих, михаил мишустин, аэрофлот, госдума рф, виталий савельев, общество