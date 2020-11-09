https://ria.ru/20201109/nagrady-1583695508.html

Муниципалитеты Ленобласти получили награды Минсельхоза России

Муниципалитеты Ленобласти получили награды Минсельхоза России

Ленинградская область стала первой среди российских регионов по количеству наград, которые вручило министерство сельского хозяйства России по итогам ежегодной... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T10:36

2020-11-09T10:36

2020-11-09T10:36

ленинградская область

сланцевский район

приозерский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583694575_0:57:692:446_1400x0_80_0_0_2f5e70deaef99e4ec2a2057acec32604.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Ленинградская область стала первой среди российских регионов по количеству наград, которые вручило министерство сельского хозяйства России по итогам ежегодной оценки уровня благоустройства сельских территорий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, конкурсная комиссия, в частности, отметила качество благоустройства поселка Первомайское Выборгского района, проекты строительства школы и детского сада в деревне Малое Карлино, нового дома культуры с библиотекой в поселке Скреблово, реновации школы и строительства ДК в селе Колчаново и многие другие. Всего были награждены 15 муниципальных образований."Сегодня в регионе реализуются 111 проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта на сельских территориях, объем финансирования сельских стоек — 1,8 миллиарда рублей", — отметил собеседник агентства.Он добавил, что до конца текущего года планируется закончить строительство ФОКов в поселках Будогощь Киришского района и Плодовое Приозерского района, ФАПа в деревне Овсище Сланцевского района, выполнить капитальный ремонт 14 домов культуры, реализовать 29 проектов по благоустройству на сельских территориях.

https://ria.ru/20201106/drozdenko-1583431503.html

сланцевский район

приозерский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сланцевский район, приозерский район