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Нагорный Карабах: азербайджанские войска на подступах к Степанакерту
Нагорный Карабах: азербайджанские войска на подступах к Степанакерту
Степанакерт под угрозой, на подступах к городу – азербайджанские войска. Массово эвакуируются мирные жители, на въезде в Армению – многокилометровые пробки. В воскресенье 8 ноября азербайджанская сторона объявила о взятии города Шуша. Президент Турции Эрдоган назвал это символом освобождения оставшихся земель.
2020-11-09T23:21
2020-11-09T23:21
нагорный карабах
азербайджан
армения
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Несмотря на заключенное перемирие, стороны продолжают обстрелы с обеих сторон. Страдают мирные жители, рушатся дома, школы, храмы. Нагорный Карабах в очередной раз призывает политиков прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
нагорный карабах
азербайджан
армения
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
Нагорный Карабах: азербайджанские войска на подступах к Степанакерту
Степанакерт под угрозой, на подступах к городу – азербайджанские войска. Массово эвакуируются мирные жители, на въезде в Армению – многокилометровые пробки. В воскресенье 8 ноября азербайджанская сторона объявила о взятии города Шуша. Президент Турции Эрдоган назвал это символом освобождения оставшихся земель. Несмотря на заключенное перемирие, стороны продолжают обстрелы с обеих сторон. Страдают мирные жители, рушатся дома, школы, храмы. Нагорный Карабах в очередной раз призывает политиков прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
видео, нагорный карабах, азербайджан, армения, видео
Нагорный Карабах: азербайджанские войска на подступах к Степанакерту
Степанакерт под угрозой, на подступах к городу – азербайджанские войска. Массово эвакуируются мирные жители, на въезде в Армению – многокилометровые пробки. В воскресенье 8 ноября азербайджанская сторона объявила о взятии города Шуша. Президент Турции Эрдоган назвал это символом освобождения оставшихся земель.
2020-11-09T23:21
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Нагорный Карабах: азербайджанские войска на подступах к Степанакерту

23:21 09.11.2020
 
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Степанакерт под угрозой, на подступах к городу – азербайджанские войска. Массово эвакуируются мирные жители, на въезде в Армению – многокилометровые пробки. В воскресенье 8 ноября азербайджанская сторона объявила о взятии города Шуша. Президент Турции Эрдоган назвал это символом освобождения оставшихся земель.
Несмотря на заключенное перемирие, стороны продолжают обстрелы с обеих сторон. Страдают мирные жители, рушатся дома, школы, храмы. Нагорный Карабах в очередной раз призывает политиков прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
 
Нагорный КарабахАзербайджанАрменияВидео
 
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