https://ria.ru/20201109/nagornyy-karabakh-azerbaydzhanskie-voyska-na-podstupakh-k-stepanakertu--1583841045.html
Нагорный Карабах: азербайджанские войска на подступах к Степанакерту
Нагорный Карабах: азербайджанские войска на подступах к Степанакерту
Степанакерт под угрозой, на подступах к городу – азербайджанские войска. Массово эвакуируются мирные жители, на въезде в Армению – многокилометровые пробки. В воскресенье 8 ноября азербайджанская сторона объявила о взятии города Шуша. Президент Турции Эрдоган назвал это символом освобождения оставшихся земель.
2020-11-09T23:21
2020-11-09T23:21
2020-11-09T23:21
нагорный карабах
азербайджан
армения
видео
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Несмотря на заключенное перемирие, стороны продолжают обстрелы с обеих сторон. Страдают мирные жители, рушатся дома, школы, храмы. Нагорный Карабах в очередной раз призывает политиков прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Нагорный Карабах: азербайджанские войска на подступах к Степанакерту
Степанакерт под угрозой, на подступах к городу – азербайджанские войска. Массово эвакуируются мирные жители, на въезде в Армению – многокилометровые пробки. В воскресенье 8 ноября азербайджанская сторона объявила о взятии города Шуша. Президент Турции Эрдоган назвал это символом освобождения оставшихся земель. Несмотря на заключенное перемирие, стороны продолжают обстрелы с обеих сторон. Страдают мирные жители, рушатся дома, школы, храмы. Нагорный Карабах в очередной раз призывает политиков прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
2020-11-09T23:21
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PT4M18S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, нагорный карабах, азербайджан, армения, видео
Нагорный Карабах: азербайджанские войска на подступах к Степанакерту
Степанакерт под угрозой, на подступах к городу – азербайджанские войска. Массово эвакуируются мирные жители, на въезде в Армению – многокилометровые пробки. В воскресенье 8 ноября азербайджанская сторона объявила о взятии города Шуша. Президент Турции Эрдоган назвал это символом освобождения оставшихся земель.
2020-11-09T23:21
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PT4M18S
Нагорный Карабах: азербайджанские войска на подступах к Степанакерту
Степанакерт под угрозой, на подступах к городу – азербайджанские войска. Массово эвакуируются мирные жители, на въезде в Армению – многокилометровые пробки. В воскресенье 8 ноября азербайджанская сторона объявила о взятии города Шуша. Президент Турции Эрдоган назвал это символом освобождения оставшихся земель.