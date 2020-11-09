https://ria.ru/20201109/nagornyy-karabakh-azerbaydzhanskie-voyska-na-podstupakh-k-stepanakertu--1583841045.html

Нагорный Карабах: азербайджанские войска на подступах к Степанакерту

Нагорный Карабах: азербайджанские войска на подступах к Степанакерту

Степанакерт под угрозой, на подступах к городу – азербайджанские войска. Массово эвакуируются мирные жители, на въезде в Армению – многокилометровые пробки. В воскресенье 8 ноября азербайджанская сторона объявила о взятии города Шуша. Президент Турции Эрдоган назвал это символом освобождения оставшихся земель.

2020-11-09T23:21

2020-11-09T23:21

2020-11-09T23:21

нагорный карабах

азербайджан

армения

видео

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Несмотря на заключенное перемирие, стороны продолжают обстрелы с обеих сторон. Страдают мирные жители, рушатся дома, школы, храмы. Нагорный Карабах в очередной раз призывает политиков прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: азербайджанские войска на подступах к Степанакерту Степанакерт под угрозой, на подступах к городу – азербайджанские войска. Массово эвакуируются мирные жители, на въезде в Армению – многокилометровые пробки. В воскресенье 8 ноября азербайджанская сторона объявила о взятии города Шуша. Президент Турции Эрдоган назвал это символом освобождения оставшихся земель. Несмотря на заключенное перемирие, стороны продолжают обстрелы с обеих сторон. Страдают мирные жители, рушатся дома, школы, храмы. Нагорный Карабах в очередной раз призывает политиков прекратить огонь и сесть за стол переговоров. 2020-11-09T23:21 true PT4M18S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, нагорный карабах, азербайджан, армения, видео