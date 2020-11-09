https://ria.ru/20201109/msp-1583833077.html

Корпорация МСП и Центросоюз объединятся в развитии кооперации на селе

Корпорация МСП и Центросоюз объединятся в развитии кооперации на селе

Корпорация МСП и Центральный союз потребительских обществ РФ (Центросоюз) договорились о совместной комплексной поддержке субъектов МСП по организации и... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T22:03

2020-11-09T22:03

2020-11-09T22:03

корпорация мсп

мсп банк

александр браверман

новости компаний - экономика

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544303_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_4acafc5f2ae97b977107e1f980e97a3e.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Корпорация МСП и Центральный союз потребительских обществ РФ (Центросоюз) договорились о совместной комплексной поддержке субъектов МСП по организации и расширению рынков сбыта их продукции в сфере АПК, сообщает пресс-служба корпорации.В рамках заключенного соглашения будут реализованы совместные мероприятия по расширению доступа субъектов МСП в АПК на полки розничных торговых предприятий Центросоюза, мероприятия по оказанию финансово-гарантийной поддержки субъектам МСП – поставщикам и/или потенциальным поставщикам сети магазинов Центросоюза РФ. Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман выразил уверенность, что соглашение с Центросоюзом РФ в совокупности с дорожными картами, где прописаны детальные процедуры создания "зеленого коридора" для компаний МСП при выходе в крупные сети, позволит малому бизнесу активнее осуществлять реализацию своей продукции."Корпорация МСП уделяет особое внимание развитию субъектов МСП в сфере АПК. Во всех регионах страны организованы центры компетенций, которые доводят до сельхозпроизводителей "коробочный продукт" - комплекс мер поддержки для сельхозкооперативов и фермеров-членов кооперативов, содержащий, в том числе, меры, направленные на организацию и расширение сбыта. В то же время, произведённая субъектами МСП продукция не всегда находит своё место на полках, несмотря на то, что эта продукция качественная, экологически чистая. Проблема состоит в том, что иногда менеджмент среднего звена действует вразрез с интересами акционеров торговых сетей и не достаточно активно вводит товар сельскохозяйственных субъектов МСП в ассортимент магазинов сети", - пояснил Браверман. В свою очередь, председатель совета Центросоюза Дмитрий Зубов отметил, что соглашение с Корпорацией МСП логично вписывается в новую стратегию развития потребительской кооперации России, которая основана на социальном и экономическом партнёрстве с товаропроизводителями разных форм собственности. "В ряде регионов такое сотрудничество с личными подсобными хозяйствами, фермерами уже налажено, кооперация там демонстрирует свою жизнестойкость и перспективность", - сказал Зубов.В сообщении отмечается, что Корпорация МСП последовательно реализует комплекс мер поддержки для развития сельскохозяйственной кооперации. Возможности для финансовой поддержки сельхозкооперативов предоставит МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, который выделил поддержку таких компаний одним из приоритетов своей деятельности.Организации потребительской кооперации системы Центросоюза осуществляют свою деятельность в основном в сельской местности, играя существенную роль в жизнеобеспечении сельского населения, поддержке личных подсобных хозяйств граждан, расширении их возможностей в сбыте сельскохозяйственной продукции. Приоритетными направлениями деятельности в потребкооперации являются закупка и переработка сельскохозяйственной продукции. Общая стоимость закупленной сельскохозяйственной продукции и сырья в основном в малых формах хозяйствования составила 22,5 миллиарда рублей в 2019 году. Постоянными сдатчиками сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов и ягод, лекарственно-технического сырья организациям потребительской кооперации являются около 900 тысяч сельских жителей.На портале Бизнес-навигатор МСП размещена информация о 3,45 тысячах магазинах системы Центросоюза РФ с указанием их местоположения, графика работы и контактных данных, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20201105/bondy-1583193800.html

https://ria.ru/20201109/msp-1583832948.html

https://ria.ru/20201109/msp-1583832568.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, александр браверман, новости компаний - экономика, экономика