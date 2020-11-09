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Корпорация МСП и РАЭРР помогут субъектам МСП в АПК расширить рынки сбыта
Корпорация МСП и РАЭРР помогут субъектам МСП в АПК расширить рынки сбыта
Корпорация МСП и Российская Ассоциация экспертов рынка ритейла (РАЭРР) договорились о сотрудничестве по организации и расширение рынков сбыта продукции АПК,... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T22:01
2020-11-09T22:01
корпорация мсп
мсп банк
александр браверман
новости компаний - экономика
экономика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Корпорация МСП и Российская Ассоциация экспертов рынка ритейла (РАЭРР) договорились о сотрудничестве по организации и расширение рынков сбыта продукции АПК, произведенной субъектами МСП, сообщает пресс-служба корпорации."Сельскохозяйственная кооперация является одной из эффективных форм взаимодействия малых и средних сельскохозяйственных производителей в ситуации высокого уровня конкуренции на рынке. Выход таких компаний "на полки" крупных ритейлеров – это существенное расширение рынка сбыта их продукции. Наша задача с коллегами из Ассоциации объединить усилия и компетенции для того, чтобы как можно большее субъектов МСП – сельхозпроизводителей качественных продуктов питания имели возможность поставлять свою продукцию, в магазины как федеральных, так и региональных торговых сетей", - приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Бравермана.Соглашение, подписанное в рамках бизнес-форума "Неделя Ритейла"2020, предполагает взаимодействие по нескольким направлениям, среди которых: предоставление информационно-маркетинговой и консультационной поддержки субъектам МСП, являющимся сельхозпроизводителями и/или производителями продукции пищевой промышленности, проведение совместных обучающих мероприятий, в том числе - по вопросам взаимодействия с федеральными (региональными) торговыми сетями, информирование о возможностях использования Портала Бизнес-навигатора МСП для расширения рынка сбыта продукции.Возможности для финансовой поддержки сельхозкооперативов предоставит МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, который выделил поддержку таких компаний одним из приоритетов своей деятельности.
https://ria.ru/20201105/bondy-1583193800.html
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корпорация мсп, мсп банк, александр браверман, новости компаний - экономика, экономика

Корпорация МСП и РАЭРР помогут субъектам МСП в АПК расширить рынки сбыта

22:01 09.11.2020
 
© Фото : Корпорация МСП МСП банк
 МСП банк - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Корпорация МСП и Российская Ассоциация экспертов рынка ритейла (РАЭРР) договорились о сотрудничестве по организации и расширение рынков сбыта продукции АПК, произведенной субъектами МСП, сообщает пресс-служба корпорации.
"Сельскохозяйственная кооперация является одной из эффективных форм взаимодействия малых и средних сельскохозяйственных производителей в ситуации высокого уровня конкуренции на рынке. Выход таких компаний "на полки" крупных ритейлеров – это существенное расширение рынка сбыта их продукции. Наша задача с коллегами из Ассоциации объединить усилия и компетенции для того, чтобы как можно большее субъектов МСП – сельхозпроизводителей качественных продуктов питания имели возможность поставлять свою продукцию, в магазины как федеральных, так и региональных торговых сетей", - приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Бравермана.
Ручки с логотипом МСП банка - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 15:45
МСП Банк в 2020 году выпустил секьюритизированные бонды на 10 млрд рублей
Соглашение, подписанное в рамках бизнес-форума "Неделя Ритейла"2020, предполагает взаимодействие по нескольким направлениям, среди которых: предоставление информационно-маркетинговой и консультационной поддержки субъектам МСП, являющимся сельхозпроизводителями и/или производителями продукции пищевой промышленности, проведение совместных обучающих мероприятий, в том числе - по вопросам взаимодействия с федеральными (региональными) торговыми сетями, информирование о возможностях использования Портала Бизнес-навигатора МСП для расширения рынка сбыта продукции.
Возможности для финансовой поддержки сельхозкооперативов предоставит МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, который выделил поддержку таких компаний одним из приоритетов своей деятельности.
Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
22:00
Корпорация МСП поможет сельхозпроизводителям попасть на полки "Дикси"
 
Корпорация МСПМСП БанкАлександр БраверманНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
 
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