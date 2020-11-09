https://ria.ru/20201109/msp-1583832948.html

Корпорация МСП и РАЭРР помогут субъектам МСП в АПК расширить рынки сбыта

Корпорация МСП и РАЭРР помогут субъектам МСП в АПК расширить рынки сбыта

Корпорация МСП и Российская Ассоциация экспертов рынка ритейла (РАЭРР) договорились о сотрудничестве по организации и расширение рынков сбыта продукции АПК,... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T22:01

2020-11-09T22:01

2020-11-09T22:01

корпорация мсп

мсп банк

александр браверман

новости компаний - экономика

экономика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Корпорация МСП и Российская Ассоциация экспертов рынка ритейла (РАЭРР) договорились о сотрудничестве по организации и расширение рынков сбыта продукции АПК, произведенной субъектами МСП, сообщает пресс-служба корпорации."Сельскохозяйственная кооперация является одной из эффективных форм взаимодействия малых и средних сельскохозяйственных производителей в ситуации высокого уровня конкуренции на рынке. Выход таких компаний "на полки" крупных ритейлеров – это существенное расширение рынка сбыта их продукции. Наша задача с коллегами из Ассоциации объединить усилия и компетенции для того, чтобы как можно большее субъектов МСП – сельхозпроизводителей качественных продуктов питания имели возможность поставлять свою продукцию, в магазины как федеральных, так и региональных торговых сетей", - приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Бравермана.Соглашение, подписанное в рамках бизнес-форума "Неделя Ритейла"2020, предполагает взаимодействие по нескольким направлениям, среди которых: предоставление информационно-маркетинговой и консультационной поддержки субъектам МСП, являющимся сельхозпроизводителями и/или производителями продукции пищевой промышленности, проведение совместных обучающих мероприятий, в том числе - по вопросам взаимодействия с федеральными (региональными) торговыми сетями, информирование о возможностях использования Портала Бизнес-навигатора МСП для расширения рынка сбыта продукции.Возможности для финансовой поддержки сельхозкооперативов предоставит МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, который выделил поддержку таких компаний одним из приоритетов своей деятельности.

https://ria.ru/20201105/bondy-1583193800.html

https://ria.ru/20201109/msp-1583832568.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, александр браверман, новости компаний - экономика, экономика