Корпорация МСП и РАЭРР помогут субъектам МСП в АПК расширить рынки сбыта
© Фото : Корпорация МСП МСП банк
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Корпорация МСП и Российская Ассоциация экспертов рынка ритейла (РАЭРР) договорились о сотрудничестве по организации и расширение рынков сбыта продукции АПК, произведенной субъектами МСП, сообщает пресс-служба корпорации.
"Сельскохозяйственная кооперация является одной из эффективных форм взаимодействия малых и средних сельскохозяйственных производителей в ситуации высокого уровня конкуренции на рынке. Выход таких компаний "на полки" крупных ритейлеров – это существенное расширение рынка сбыта их продукции. Наша задача с коллегами из Ассоциации объединить усилия и компетенции для того, чтобы как можно большее субъектов МСП – сельхозпроизводителей качественных продуктов питания имели возможность поставлять свою продукцию, в магазины как федеральных, так и региональных торговых сетей", - приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Бравермана.
Соглашение, подписанное в рамках бизнес-форума "Неделя Ритейла"2020, предполагает взаимодействие по нескольким направлениям, среди которых: предоставление информационно-маркетинговой и консультационной поддержки субъектам МСП, являющимся сельхозпроизводителями и/или производителями продукции пищевой промышленности, проведение совместных обучающих мероприятий, в том числе - по вопросам взаимодействия с федеральными (региональными) торговыми сетями, информирование о возможностях использования Портала Бизнес-навигатора МСП для расширения рынка сбыта продукции.
Возможности для финансовой поддержки сельхозкооперативов предоставит МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, который выделил поддержку таких компаний одним из приоритетов своей деятельности.