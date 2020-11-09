https://ria.ru/20201109/mrot-1583829576.html

Госдума планирует рассмотреть проект об изменении расчета МРОТ 11 ноября

Госдума планирует рассмотреть проект об изменении расчета МРОТ 11 ноября

Госдума планирует рассмотреть законопроект о новой методике расчёта МРОТ в первом чтении 11 ноября, следует из повестки заседания на среду, размещённой в базе... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T21:27

2020-11-09T21:27

2020-11-09T21:27

мрот

госдума рф

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Госдума планирует рассмотреть законопроект о новой методике расчёта МРОТ в первом чтении 11 ноября, следует из повестки заседания на среду, размещённой в базе данных нижней палаты парламента.Ранее первое чтение законопроекта было запланировано на 10 ноября. Согласно повестке заседания на среду, рассмотрение состоится 11 ноября.В сентябре правительство внесло в Госдуму проект о расчете минимального размера оплаты труда (МРОТ), исходя из медианной зарплаты: в 2021 году он составит 42% от нее.Согласно проекту, с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда устанавливается в размере 12 792 рублей в месяц. МРОТ на очередной год будет рассчитываться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий год. Соотношение медианного размера оплаты труда и медианной зарплаты пересматривается не реже одного раза в пять лет.Комитет Госдумы по труду и соцполитике на заседании принял решение поддержать законопроект.

https://ria.ru/20201030/mrot-1582267975.html

https://ria.ru/20201102/profsoyuzy-1582619642.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мрот, госдума рф, общество