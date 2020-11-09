https://ria.ru/20201109/moskva-1583833383.html
На севере Москвы обнаружили раненую женщину
На севере Москвы обнаружили раненую женщину
На улице Нижняя Масловка в Москве была обнаружена женщина с ранением, она доставлена в медучреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T22:04
2020-11-09T22:04
2020-11-09T22:04
гумвд
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_91b905f8f8d2853c6c070d58771e90fd.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. На улице Нижняя Масловка в Москве была обнаружена женщина с ранением, она доставлена в медучреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."На улице Нижняя Масловка была обнаружена женщина с ранением, она доставлена в медучреждение", - сказал собеседник агентства.Полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20201109/napadenie-1583753745.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_191:0:2922:2048_1400x0_80_0_0_11041bfa27a8bb5433c555ae424042d3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, москва, происшествия