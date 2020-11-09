https://ria.ru/20201109/moskva-1583833383.html

На севере Москвы обнаружили раненую женщину

На севере Москвы обнаружили раненую женщину

На улице Нижняя Масловка в Москве была обнаружена женщина с ранением, она доставлена в медучреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T22:04

2020-11-09T22:04

2020-11-09T22:04

гумвд

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. На улице Нижняя Масловка в Москве была обнаружена женщина с ранением, она доставлена в медучреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."На улице Нижняя Масловка была обнаружена женщина с ранением, она доставлена в медучреждение", - сказал собеседник агентства.Полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20201109/napadenie-1583753745.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, москва, происшествия