https://ria.ru/20201109/moskva-1583717337.html

В Москве в дендропарке нашли человеческие останки

В Москве в дендропарке нашли человеческие останки

Человеческие останки были обнаружены в Бирюлевском дендропарке в Москве, заведено уголовное дело об убийстве, сообщила журналистам старший помощник руководителя РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T11:58

2020-11-09T11:58

2020-11-09T11:58

юлия иванова

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Человеческие останки были обнаружены в Бирюлевском дендропарке в Москве, заведено уголовное дело об убийстве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)... По данным следствия, 8 ноября в овраге на территории Бирюлевского дендропарка в городе Москве обнаружены костные фрагменты человеческого тела неустановленного пола в виде черепа и правой кисти, упакованные в полиэтиленовые пакеты", - сказала она.Отмечается, что для установления личности назначены медико-криминалистическая, генетическая и медицинская судебные экспертизы. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению.

https://ria.ru/20200904/smert-1576724665.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, москва, происшествия