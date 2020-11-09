https://ria.ru/20201109/moskva-1583717337.html
В Москве в дендропарке нашли человеческие останки
В Москве в дендропарке нашли человеческие останки
Человеческие останки были обнаружены в Бирюлевском дендропарке в Москве, заведено уголовное дело об убийстве, сообщила журналистам старший помощник руководителя РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T11:58
2020-11-09T11:58
2020-11-09T11:58
юлия иванова
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_dfd342a8f0bc946ae921bbe2a97866a0.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Человеческие останки были обнаружены в Бирюлевском дендропарке в Москве, заведено уголовное дело об убийстве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)... По данным следствия, 8 ноября в овраге на территории Бирюлевского дендропарка в городе Москве обнаружены костные фрагменты человеческого тела неустановленного пола в виде черепа и правой кисти, упакованные в полиэтиленовые пакеты", - сказала она.Отмечается, что для установления личности назначены медико-криминалистическая, генетическая и медицинская судебные экспертизы. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению.
https://ria.ru/20200904/smert-1576724665.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1400x0_80_0_0_0cc5ff264176c25fe585ec7ef62336bc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия иванова, москва, происшествия