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Бирюков рассказал о ходе благоустройства на улице Академика Пилюгина
Бирюков рассказал о ходе благоустройства на улице Академика Пилюгина
Работы по благоустройству территории возле строящейся станции Большой кольцевой линии метро "Улица Новаторов" выполнены на 70%, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T07:56
2020-11-09T07:56
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Работы по благоустройству территории возле строящейся станции Большой кольцевой линии метро "Улица Новаторов" выполнены на 70%, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В этом году благоустройство ведется на улице Академика Пилюгина, в настоящее время завершено устройство подземной кабельной канализации, куда будут перенесены все воздушные линии. Будут приведены в порядок все пешеходные маршруты, сделаны новые удобные тротуары, установлено 85 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами", - рассказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что на улице Академика Пилюгина расположено много жилых домов разных лет постройки. Важно, чтобы в результате благоустройства территория стала комфортной и функциональной для местных жителей, сохранив при этом транзитную функцию.Для пассажиров общественного транспорта поставят восемь современных остановочных павильонов, в которых можно будет подождать автобус, воспользоваться Wi-Fi и зарядить мобильный телефон.Запланирована установка зарядного устройства для электромобилей в районе дома №18.Бирюков отметил, что работы на улице Академика Пилюгина планируется завершить до конца декабря, в следующем году благоустройство пройдет на улице Новаторов.
https://ria.ru/20201106/blagoustroystvo-1583356182.html
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество

Бирюков рассказал о ходе благоустройства на улице Академика Пилюгина

07:56 09.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Работы по благоустройству территории возле строящейся станции Большой кольцевой линии метро "Улица Новаторов" выполнены на 70%, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году благоустройство ведется на улице Академика Пилюгина, в настоящее время завершено устройство подземной кабельной канализации, куда будут перенесены все воздушные линии. Будут приведены в порядок все пешеходные маршруты, сделаны новые удобные тротуары, установлено 85 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что на улице Академика Пилюгина расположено много жилых домов разных лет постройки. Важно, чтобы в результате благоустройства территория стала комфортной и функциональной для местных жителей, сохранив при этом транзитную функцию.
Для пассажиров общественного транспорта поставят восемь современных остановочных павильонов, в которых можно будет подождать автобус, воспользоваться Wi-Fi и зарядить мобильный телефон.
Запланирована установка зарядного устройства для электромобилей в районе дома №18.
Бирюков отметил, что работы на улице Академика Пилюгина планируется завершить до конца декабря, в следующем году благоустройство пройдет на улице Новаторов.
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