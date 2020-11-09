https://ria.ru/20201109/moskva-1583679668.html
Бирюков рассказал о ходе благоустройства на улице Академика Пилюгина
Бирюков рассказал о ходе благоустройства на улице Академика Пилюгина
Работы по благоустройству территории возле строящейся станции Большой кольцевой линии метро "Улица Новаторов" выполнены на 70%, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T07:56
2020-11-09T07:56
2020-11-09T07:56
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Работы по благоустройству территории возле строящейся станции Большой кольцевой линии метро "Улица Новаторов" выполнены на 70%, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В этом году благоустройство ведется на улице Академика Пилюгина, в настоящее время завершено устройство подземной кабельной канализации, куда будут перенесены все воздушные линии. Будут приведены в порядок все пешеходные маршруты, сделаны новые удобные тротуары, установлено 85 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами", - рассказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что на улице Академика Пилюгина расположено много жилых домов разных лет постройки. Важно, чтобы в результате благоустройства территория стала комфортной и функциональной для местных жителей, сохранив при этом транзитную функцию.Для пассажиров общественного транспорта поставят восемь современных остановочных павильонов, в которых можно будет подождать автобус, воспользоваться Wi-Fi и зарядить мобильный телефон.Запланирована установка зарядного устройства для электромобилей в районе дома №18.Бирюков отметил, что работы на улице Академика Пилюгина планируется завершить до конца декабря, в следующем году благоустройство пройдет на улице Новаторов.
https://ria.ru/20201106/blagoustroystvo-1583356182.html
https://realty.ria.ru/20201105/blagoustroystvo-1582784793.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Работы по благоустройству территории возле строящейся станции Большой кольцевой линии метро "Улица Новаторов" выполнены на 70%, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"В этом году благоустройство ведется на улице Академика Пилюгина, в настоящее время завершено устройство подземной кабельной канализации, куда будут перенесены все воздушные линии. Будут приведены в порядок все пешеходные маршруты, сделаны новые удобные тротуары, установлено 85 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что на улице Академика Пилюгина расположено много жилых домов разных лет постройки. Важно, чтобы в результате благоустройства территория стала комфортной и функциональной для местных жителей, сохранив при этом транзитную функцию.
Для пассажиров общественного транспорта поставят восемь современных остановочных павильонов, в которых можно будет подождать автобус, воспользоваться Wi-Fi и зарядить мобильный телефон.
Запланирована установка зарядного устройства для электромобилей в районе дома №18.
Бирюков отметил, что работы на улице Академика Пилюгина планируется завершить до конца декабря, в следующем году благоустройство пройдет на улице Новаторов.