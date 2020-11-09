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Мишустин предложил продлить на год мораторий на проверки медорганизаций
Мишустин предложил продлить на год мораторий на проверки медорганизаций
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости максимально избавить врачей от лишних бюрократических процедур, продлить на год мораторий на проверки... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:51
2020-11-09T14:05
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости максимально избавить врачей от лишних бюрократических процедур, продлить на год мораторий на проверки медицинских организаций.Мишустин попросил Минздрав и другие профильные ведомства оперативно разработать и внести соответствующий проект федерального закона в правительство.
https://ria.ru/20201109/minzdrav-1583700443.html
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здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Мишустин предложил продлить на год мораторий на проверки медорганизаций

13:51 09.11.2020 (обновлено: 14:05 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в реанимационной палате в ковид-госпитале в Белгородской области
Медицинские работники и пациент в реанимационной палате в ковид-госпитале в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости максимально избавить врачей от лишних бюрократических процедур, продлить на год мораторий на проверки медицинских организаций.

"Нужно по максимуму избавить врачей от лишних процедур, чтобы они могли сконцентрироваться на своей работе. В этой связи продлим еще на год мораторий на плановые проверки в медицинских организациях", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Мишустин попросил Минздрав и другие профильные ведомства оперативно разработать и внести соответствующий проект федерального закона в правительство.
Пациент записывается на прием к врачу - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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