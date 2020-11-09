https://ria.ru/20201109/moratoriy-1583744405.html
Мишустин предложил продлить на год мораторий на проверки медорганизаций
Мишустин предложил продлить на год мораторий на проверки медорганизаций
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости максимально избавить врачей от лишних бюрократических процедур, продлить на год мораторий на проверки... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:51
2020-11-09T13:51
2020-11-09T14:05
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости максимально избавить врачей от лишних бюрократических процедур, продлить на год мораторий на проверки медицинских организаций.Мишустин попросил Минздрав и другие профильные ведомства оперативно разработать и внести соответствующий проект федерального закона в правительство.
https://ria.ru/20201109/minzdrav-1583700443.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, михаил мишустин, общество