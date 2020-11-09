https://ria.ru/20201109/moratoriy-1583744405.html

Мишустин предложил продлить на год мораторий на проверки медорганизаций

Мишустин предложил продлить на год мораторий на проверки медорганизаций

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости максимально избавить врачей от лишних бюрократических процедур, продлить на год мораторий на проверки... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T13:51

2020-11-09T13:51

2020-11-09T14:05

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости максимально избавить врачей от лишних бюрократических процедур, продлить на год мораторий на проверки медицинских организаций.Мишустин попросил Минздрав и другие профильные ведомства оперативно разработать и внести соответствующий проект федерального закона в правительство.

https://ria.ru/20201109/minzdrav-1583700443.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, михаил мишустин, общество