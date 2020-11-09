https://ria.ru/20201109/moldaviya-1583741969.html

Премьер Молдавии представил президенту пять кандидатов в правительство

Премьер Молдавии представил президенту пять кандидатов в правительство

Премьер Молдавии Ион Кику направил президенту Игорю Додону на утверждение имена кандидатов на пост четырех министров и вице-премьера по реинтеграции, сообщила... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T13:44

2020-11-09T13:44

2020-11-09T13:44

президентские выборы в молдавии — 2020

ион кику

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику направил президенту Игорю Додону на утверждение имена кандидатов на пост четырех министров и вице-премьера по реинтеграции, сообщила пресс-служба кабмина республики.Социалисты и демократы в марте этого года создали коалицию в парламенте, тогда же прошла перестановка в правительстве, в результате чего в состав кабмина вошли пять демократов: вице-премьер по интеграции Кристина Лесник, министр обороны Александр Пынзарь, министр образования Игорь Шаров, министр экономики и инфраструктуры Сергей Райлян, а также министр иностранных дел Олег Цуля. На прошлой неделе Демпартия решила после выборов президента, второй тур которых пройдет 15 ноября, отозвать из правительства своих представителей. Премьер Ион Кику решил опередить события и в понедельник направил президенту запрос об отставке демократов и назначении новых министров, Додон поддержал эту инициативу."Премьер Ион Кику направил президенту Молдавии Игорю Додону предложение о назначении новых министров. Предлагается назначить Ольгу Чеботарь вице-премьером по реинтеграции, Анатолия Усатого - министром экономики и инфраструктуры, Аурелия Чокоя - министром иностранных дел и евроинеграции, Виктора Гайчука - главой минобороны, Лилию Поголшу - министром образования, культуры и исследований", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.Усатый, Чокой и Гайчук с ноября 2019 года по март этого уже были членами кабмина Кику, затем их заменили демократами.В Молдавии 1 ноября прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Санду победила в первом туре выборов президента с 36,16% голосов, она обошла Додона, у которого 32,61% голосов. Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, то 15 ноября пройдет второй тур.

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https://ria.ru/20201104/moldaviya-1583047178.html

https://ria.ru/20201102/sandu-1582653859.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, ион кику, игорь додон, молдавия, в мире