https://ria.ru/20201109/moldaviya-1583719785.html

Санду отказалась от дебатов с Додоном перед вторым туром выборов

Санду отказалась от дебатов с Додоном перед вторым туром выборов

Экс-премьер Молдавии, глава партии "Действие и солидарность" и кандидат на пост президента Майя Санду заявила, что не будет участвовать в дебатах с действующим... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T12:09

2020-11-09T12:09

2020-11-09T22:29

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, глава партии "Действие и солидарность" и кандидат на пост президента Майя Санду заявила, что не будет участвовать в дебатах с действующим лидером Игорем Додоном перед вторым туром выборов главы государства.Ранее баллотирующийся на второй срок Додон предложил Санду провести дебаты на нейтральной площадке и заявил, что они запланированы на 11 ноября.В Молдавии 1 ноября прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Санду победила в первом туре выборов президента с 36,16% голосов, она обошла Додона, у которого 32,61% голосов. Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, то 15 ноября пройдет второй тур.

https://ria.ru/20201106/dodon-1583343900.html

молдавия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире