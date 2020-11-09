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Санду отказалась от дебатов с Додоном перед вторым туром выборов
Санду отказалась от дебатов с Додоном перед вторым туром выборов
Экс-премьер Молдавии, глава партии "Действие и солидарность" и кандидат на пост президента Майя Санду заявила, что не будет участвовать в дебатах с действующим... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:09
2020-11-09T22:29
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, глава партии "Действие и солидарность" и кандидат на пост президента Майя Санду заявила, что не будет участвовать в дебатах с действующим лидером Игорем Додоном перед вторым туром выборов главы государства.Ранее баллотирующийся на второй срок Додон предложил Санду провести дебаты на нейтральной площадке и заявил, что они запланированы на 11 ноября.В Молдавии 1 ноября прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Санду победила в первом туре выборов президента с 36,16% голосов, она обошла Додона, у которого 32,61% голосов. Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, то 15 ноября пройдет второй тур.
https://ria.ru/20201106/dodon-1583343900.html
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

Санду отказалась от дебатов с Додоном перед вторым туром выборов

12:09 09.11.2020 (обновлено: 22:29 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКандидат на пост президента Молдавии Майя Санду голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
Кандидат на пост президента Молдавии Майя Санду голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, глава партии "Действие и солидарность" и кандидат на пост президента Майя Санду заявила, что не будет участвовать в дебатах с действующим лидером Игорем Додоном перед вторым туром выборов главы государства.
Ранее баллотирующийся на второй срок Додон предложил Санду провести дебаты на нейтральной площадке и заявил, что они запланированы на 11 ноября.

"Мы настаивали на проведении дебатов перед людьми на тему экономических проблем, борьбы с пандемией и коррупцией. Додон не может дать ответы на вопросы и решать проблемы, с таким человеком мне не о чем разговаривать, он может проводить дебаты лишь с прокурорами на тему коррупции", — заявила Санду на брифинге в понедельник.

В Молдавии 1 ноября прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.
По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Санду победила в первом туре выборов президента с 36,16% голосов, она обошла Додона, у которого 32,61% голосов. Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, то 15 ноября пройдет второй тур.
Действующий президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга для прессы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 12:18
Додон заявил, что Санду не сможет создать Европу внутри Молдавии
 
Президентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
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