Санду отказалась от дебатов с Додоном перед вторым туром выборов
12:09 09.11.2020 (обновлено: 22:29 09.11.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКандидат на пост президента Молдавии Майя Санду голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
КИШИНЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, глава партии "Действие и солидарность" и кандидат на пост президента Майя Санду заявила, что не будет участвовать в дебатах с действующим лидером Игорем Додоном перед вторым туром выборов главы государства.
Ранее баллотирующийся на второй срок Додон предложил Санду провести дебаты на нейтральной площадке и заявил, что они запланированы на 11 ноября.
"Мы настаивали на проведении дебатов перед людьми на тему экономических проблем, борьбы с пандемией и коррупцией. Додон не может дать ответы на вопросы и решать проблемы, с таким человеком мне не о чем разговаривать, он может проводить дебаты лишь с прокурорами на тему коррупции", — заявила Санду на брифинге в понедельник.
В Молдавии 1 ноября прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.
По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Санду победила в первом туре выборов президента с 36,16% голосов, она обошла Додона, у которого 32,61% голосов. Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, то 15 ноября пройдет второй тур.