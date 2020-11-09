Мишустин поручил создать в регионах резерв коек для больных COVID-19
14:05 09.11.2020 (обновлено: 14:10 09.11.2020)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник у дверей "Грязной зоны" в ковидном госпитале на базе санатория "Прибой" в Евпатории
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости создать резерв коек для пациентов с коронавирусом во всех регионах страны, подчеркнул, что ни один заболевший не должен остаться без помощи.
"Для тех пациентов, которым необходима госпитализация, такая возможность должна быть обеспечена. Поэтому во всех регионах нужно создать резерв коек для больных коронавирусом. Ни один заболевший не должен оказаться без помощи", - заявил Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
Для больных коронавирусом в России уже развернуто 260 тысяч коек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Ежедневный прирост за прошлую неделю составлял более 20 тысяч заболевших. Чтобы организовать максимально медицинскую помощь, развернуто сегодня уже в стране 260 тысяч коек, и 75% пациентов находятся на амбулаторном лечении. Занятость коек составляет сегодня на уровне 82%", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
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