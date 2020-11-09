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https://ria.ru/20201109/mishustin-1583747534.html
Мишустин поручил создать в регионах резерв коек для больных COVID-19
Мишустин поручил создать в регионах резерв коек для больных COVID-19
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости создать резерв коек для пациентов с коронавирусом во всех регионах страны, подчеркнул, что ни один РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:05
2020-11-09T14:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости создать резерв коек для пациентов с коронавирусом во всех регионах страны, подчеркнул, что ни один заболевший не должен остаться без помощи."Для тех пациентов, которым необходима госпитализация, такая возможность должна быть обеспечена. Поэтому во всех регионах нужно создать резерв коек для больных коронавирусом. Ни один заболевший не должен оказаться без помощи", - заявил Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Для больных коронавирусом в России уже развернуто 260 тысяч коек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Ежедневный прирост за прошлую неделю составлял более 20 тысяч заболевших. Чтобы организовать максимально медицинскую помощь, развернуто сегодня уже в стране 260 тысяч коек, и 75% пациентов находятся на амбулаторном лечении. Занятость коек составляет сегодня на уровне 82%", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Мишустин поручил создать в регионах резерв коек для больных COVID-19

14:05 09.11.2020 (обновлено: 14:10 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник у дверей "Грязной зоны" в ковидном госпитале на базе санатория "Прибой" в Евпатории
Медицинский работник у дверей Грязной зоны в ковидном госпитале на базе санатория Прибой в Евпатории - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости создать резерв коек для пациентов с коронавирусом во всех регионах страны, подчеркнул, что ни один заболевший не должен остаться без помощи.
"Для тех пациентов, которым необходима госпитализация, такая возможность должна быть обеспечена. Поэтому во всех регионах нужно создать резерв коек для больных коронавирусом. Ни один заболевший не должен оказаться без помощи", - заявил Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
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14:00Распространение нового коронавируса
Мурашко рассказал о работе системы здравоохранения в условиях пандемии
Для больных коронавирусом в России уже развернуто 260 тысяч коек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Ежедневный прирост за прошлую неделю составлял более 20 тысяч заболевших. Чтобы организовать максимально медицинскую помощь, развернуто сегодня уже в стране 260 тысяч коек, и 75% пациентов находятся на амбулаторном лечении. Занятость коек составляет сегодня на уровне 82%", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
 
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