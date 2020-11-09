https://ria.ru/20201109/mishustin-1583747534.html

Мишустин поручил создать в регионах резерв коек для больных COVID-19

Мишустин поручил создать в регионах резерв коек для больных COVID-19

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости создать резерв коек для пациентов с коронавирусом во всех регионах страны, подчеркнул, что ни один РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T14:05

2020-11-09T14:05

2020-11-09T14:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости создать резерв коек для пациентов с коронавирусом во всех регионах страны, подчеркнул, что ни один заболевший не должен остаться без помощи."Для тех пациентов, которым необходима госпитализация, такая возможность должна быть обеспечена. Поэтому во всех регионах нужно создать резерв коек для больных коронавирусом. Ни один заболевший не должен оказаться без помощи", - заявил Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Для больных коронавирусом в России уже развернуто 260 тысяч коек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Ежедневный прирост за прошлую неделю составлял более 20 тысяч заболевших. Чтобы организовать максимально медицинскую помощь, развернуто сегодня уже в стране 260 тысяч коек, и 75% пациентов находятся на амбулаторном лечении. Занятость коек составляет сегодня на уровне 82%", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201109/zdravookhranenie-1583746265.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, общество