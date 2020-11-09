https://ria.ru/20201109/mishustin-1583708873.html
Мишустин поблагодарил Дитриха, Кобылкина и Якушева за работу
Мишустин поблагодарил Дитриха, Кобылкина и Якушева за работу
Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил работавших в правительстве министров Евгения Дитриха, Дмитрия Кобылкина и Владимира Якушева за работу и... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T11:27
2020-11-09T11:27
2020-11-09T11:27
евгений дитрих
михаил мишустин
дмитрий кобылкин
политика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил работавших в правительстве министров Евгения Дитриха, Дмитрия Кобылкина и Владимира Якушева за работу и пожелал успехов на новом рабочем месте."Также хотел бы поблагодарить Евгения Ивановича Дитриха, Дмитрия Николаевича Кобылкина, Владимира Владимировича Якушева за совместную работу и пожелать им успехов на новом месте работы", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20201109/putin-1583697292.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений дитрих, михаил мишустин, дмитрий кобылкин, политика