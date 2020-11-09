https://ria.ru/20201109/mishustin-1583708290.html

Мишустин внес несколько кандидатур на должности членов правительства

Мишустин внес несколько кандидатур на должности членов правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что депутаты Госдумы после рассмотрения внесенных им кандидатур на посты в правительстве поддержат их. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T11:25

2020-11-09T11:25

2020-11-09T11:29

михаил мишустин

госдума рф

политика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что депутаты Госдумы после рассмотрения внесенных им кандидатур на посты в правительстве поддержат их.В соответствии с новым федеральным конституционным законом, который на прошлой неделе подписал президент РФ Владимир Путин, кандидатуры на должности членов правительства были внесены Мишустиным в Госдуму.На должность министра природных ресурсов и экологии был предложен глава Минвостокразвития Александр Козлов, на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства - гендиректор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев, на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства - Ирек Файзуллин, занимающий пост замминистра. Также Мишустин предложил назначить заместителем председателя правительства министра энергетики Александра Новака, а на его место предложил главу "РусГидро" Николая Шульгинова."Все они имеют большой опыт эффективного решения задач в различных отраслях. Хорошо зарекомендовали себя на предыдущих местах работы. Рассчитываю, что после рассмотрения депутаты поддержат эти кандидатуры", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

https://ria.ru/20201109/putin-1583697292.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, госдума рф, политика