https://ria.ru/20201109/minzdrav-1583710411.html
Минздрав ликвидирует дефицит препарата "Винкристин"
Минздрав ликвидирует дефицит препарата "Винкристин"
Отгрузка 51 тысячи упаковок препарата для лечения онкогематологических заболеваний "Винкристин", будет произведена в понедельник, благодаря этому дефицит будет... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T11:32
2020-11-09T11:32
2020-11-09T11:51
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Отгрузка 51 тысячи упаковок препарата для лечения онкогематологических заболеваний "Винкристин", будет произведена в понедельник, благодаря этому дефицит будет ликвидирован, сообщил помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов."В рамках исполнения поручения правительства сегодня будет произведена отгрузка 51 тысячи упаковок препарата для лечения онкогематологичнских заболеваний "Винкристин" производства российской компании "Верофарм". Таким образом, будет ликвидирован дефицит препарата на рынке", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что в дальнейшем производство препарата будут вестись двумя отечественными производителями опережающими темпами, гарантируя удовлетворение потребности лечебных учреждений.В июле ряд СМИ сообщал, что в российских больницах заканчивается препарат "Винкристин" для лечения онкологических заболеваний, к концу года пациенты могут остаться без лечения.
https://ria.ru/20200929/leykoz-1577928517.html
https://ria.ru/20200709/1574140368.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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