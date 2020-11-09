https://ria.ru/20201109/minzdrav-1583710411.html

Минздрав ликвидирует дефицит препарата "Винкристин"

Минздрав ликвидирует дефицит препарата "Винкристин"

Отгрузка 51 тысячи упаковок препарата для лечения онкогематологических заболеваний "Винкристин", будет произведена в понедельник, благодаря этому дефицит будет... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T11:32

2020-11-09T11:32

2020-11-09T11:51

россия

верофарм

онкология

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Отгрузка 51 тысячи упаковок препарата для лечения онкогематологических заболеваний "Винкристин", будет произведена в понедельник, благодаря этому дефицит будет ликвидирован, сообщил помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов."В рамках исполнения поручения правительства сегодня будет произведена отгрузка 51 тысячи упаковок препарата для лечения онкогематологичнских заболеваний "Винкристин" производства российской компании "Верофарм". Таким образом, будет ликвидирован дефицит препарата на рынке", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что в дальнейшем производство препарата будут вестись двумя отечественными производителями опережающими темпами, гарантируя удовлетворение потребности лечебных учреждений.В июле ряд СМИ сообщал, что в российских больницах заканчивается препарат "Винкристин" для лечения онкологических заболеваний, к концу года пациенты могут остаться без лечения.

https://ria.ru/20200929/leykoz-1577928517.html

https://ria.ru/20200709/1574140368.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, верофарм, онкология, здоровье - общество, общество