https://ria.ru/20201109/minzdrav-1583700443.html
Минздрав ввел новые нормативы для врачей на осмотр пациентов
Минздрав ввел новые нормативы для врачей на осмотр пациентов
Минздрав установил максимальное время приема пациента. Приказ вступил в силу 9 ноября, сообщает "Парламентская газета". РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T10:55
2020-11-09T10:55
2020-11-09T13:57
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Минздрав установил максимальное время приема пациента. Приказ вступил в силу 9 ноября, сообщает "Парламентская газета".Документ регламентирует работу врачей шести специальностей. Дольше всего (35 минут) может длиться осмотр у врача-фтизиатра. На прием у инфекциониста или гематолога отводится 20 минут, у пульмонолога или хирурга — 26, а у онколога — 23.Для профилактических визитов продолжительность приема сокращается: у фтизиатров на десять-двадцать процентов, у остальных специалистов — на 30-40 процентов. При этом отмечается, что на заполнение документации врачи могут тратить от 35 до 39 процентов времени.Эти цифры должны стать основой для расчета нагрузки и иных правил организации труда врачей. Штрафы за их превышение не предусмотрены.
https://ria.ru/20201105/kislorod-1583151893.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество