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Минздрав ввел новые нормативы для врачей на осмотр пациентов
Минздрав ввел новые нормативы для врачей на осмотр пациентов
Минздрав установил максимальное время приема пациента. Приказ вступил в силу 9 ноября, сообщает "Парламентская газета". РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T10:55
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россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Минздрав установил максимальное время приема пациента. Приказ вступил в силу 9 ноября, сообщает "Парламентская газета".Документ регламентирует работу врачей шести специальностей. Дольше всего (35 минут) может длиться осмотр у врача-фтизиатра. На прием у инфекциониста или гематолога отводится 20 минут, у пульмонолога или хирурга — 26, а у онколога — 23.Для профилактических визитов продолжительность приема сокращается: у фтизиатров на десять-двадцать процентов, у остальных специалистов — на 30-40 процентов. При этом отмечается, что на заполнение документации врачи могут тратить от 35 до 39 процентов времени.Эти цифры должны стать основой для расчета нагрузки и иных правил организации труда врачей. Штрафы за их превышение не предусмотрены.
https://ria.ru/20201105/kislorod-1583151893.html
россия
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россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав ввел новые нормативы для врачей на осмотр пациентов

10:55 09.11.2020 (обновлено: 13:57 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПациент записывается на прием к врачу
Пациент записывается на прием к врачу - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Минздрав установил максимальное время приема пациента. Приказ вступил в силу 9 ноября, сообщает "Парламентская газета".
Документ регламентирует работу врачей шести специальностей. Дольше всего (35 минут) может длиться осмотр у врача-фтизиатра. На прием у инфекциониста или гематолога отводится 20 минут, у пульмонолога или хирурга — 26, а у онколога — 23.
Для профилактических визитов продолжительность приема сокращается: у фтизиатров на десять-двадцать процентов, у остальных специалистов — на 30-40 процентов. При этом отмечается, что на заполнение документации врачи могут тратить от 35 до 39 процентов времени.
Эти цифры должны стать основой для расчета нагрузки и иных правил организации труда врачей. Штрафы за их превышение не предусмотрены.
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