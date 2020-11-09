https://ria.ru/20201109/minzdrav-1583700443.html

Минздрав ввел новые нормативы для врачей на осмотр пациентов

Минздрав ввел новые нормативы для врачей на осмотр пациентов

Минздрав установил максимальное время приема пациента. Приказ вступил в силу 9 ноября, сообщает "Парламентская газета". РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T10:55

2020-11-09T10:55

2020-11-09T13:57

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Минздрав установил максимальное время приема пациента. Приказ вступил в силу 9 ноября, сообщает "Парламентская газета".Документ регламентирует работу врачей шести специальностей. Дольше всего (35 минут) может длиться осмотр у врача-фтизиатра. На прием у инфекциониста или гематолога отводится 20 минут, у пульмонолога или хирурга — 26, а у онколога — 23.Для профилактических визитов продолжительность приема сокращается: у фтизиатров на десять-двадцать процентов, у остальных специалистов — на 30-40 процентов. При этом отмечается, что на заполнение документации врачи могут тратить от 35 до 39 процентов времени.Эти цифры должны стать основой для расчета нагрузки и иных правил организации труда врачей. Штрафы за их превышение не предусмотрены.

https://ria.ru/20201105/kislorod-1583151893.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество