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Омская область
https://ria.ru/20201109/minzdrav-1583681026.html
Омский губернатор дал поручения новому главе регионального минздрава
Омский губернатор дал поручения новому главе регионального минздрава
Любой конфликт, сбой, возникающую проблему нужно обсуждать, заявил губернатор Омской области Александр Бурков, представляя нового главу минздрава региона... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T08:23
2020-11-09T08:29
омская область
александр бурков
омская область
политика
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ОМСК, 9 ноя - РИА Новости. Любой конфликт, сбой, возникающую проблему нужно обсуждать, заявил губернатор Омской области Александр Бурков, представляя нового главу минздрава региона Александра Мураховского региональному кабмину.О назначении нового министра здравоохранения Омской области стало известно в субботу, 7 ноября. Пост министра здравоохранения Омской области стал вакантным в четверг 5 ноября, когда после инцидента со машинами скорой помощи в отставку была отправлена Ирина Солдатова. Александр Мураховский, ставший новым министром здравоохранения, был главврачом городской больницы скорой помощи №1 в Омске, где лечили Алексея Навального, его кандидатура была согласована в Москве главой минздрава РФ Михаилом Мурашко. В понедельник, 9 ноября, губернатор Александр Бурков представил Мураховского региональному кабинету министров.Губернатор отметил, что "факты разбалансированности" и отсутствия командной работы в министерствах, из-за которых происходят инциденты, подобные скандалу со "скорыми" 27 октября, "будут караться оперативно и жестко"."Любой конфликт в любой отрасли - удар по всему региону, по всем людям, которые живут в Омской области. Если видите, понимаете, что может произойти сбой, - надо обсуждать. Не стесняться. Еще раз подчеркну: беда в одной отрасли - проблемы всех", - цитирует пресс-служба губернатора Александра Буркова.Он представил нового министра здравоохранения, с сегодняшнего дня приступающего к работе, и попросил правительство Омской области оказать ему всестороннюю поддержку и содействие. Как отметили в пресс-службе минздрава Омской области, глава региона пожелал Мураховскому "успехов на непростом поприще и выразил надежду, что будет выстроена качественная командная работа".После скандала с машинами скорой помощи в Омске, когда две бригады 27 октября привезли пациентов к зданию регионального минздрава, Бурков отказался от реабилитации после COVID-19 и в ручном режиме начал регулировать сложившуюся ситуацию. Минздрав Омской области 28 октября начал служебную проверку, в результате губернатор отправил в отставку главу минздрава Солдатову, а замминистра Анастасия Малова, отвечавшая за оказание скорой помощи населению, написала заявление на увольнение.Александр Мураховский родился в городе Омске, он детский хирург, кандидат медицинских наук, работает в здравоохранении с 1995 года. Начинал с врача-эндоскописта. Как сообщает минздрав Омской области, в марте 2010 года он был назначен на должность главврача Городской больницы скорой медицинской помощи №2. За 8 лет Мураховский сумел кардинально изменить ситуацию в учреждении, ставшем одним из ведущих лечебных учреждений города, отмечается в сообщении министерства. В 2018 году Александра Мураховского направили в другую сложную больницу - Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №1. За два года здесь тоже произошли позитивные перемены, больница является базой для шести кафедр Омской государственной медицинской академии. После инцидента с госпитализацией Алексея Навального в Омске Александр Мураховский, оставаясь главврачом БСМП №1, взял под управление еще одну больницу – горбольницу №1 имени Кабанова.
https://ria.ru/20201107/minzdrav-1583485523.html
https://ria.ru/20201105/lekarstvo-1583149286.html
омская область
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александр бурков, омская область, политика

Омский губернатор дал поручения новому главе регионального минздрава

08:23 09.11.2020 (обновлено: 08:29 09.11.2020)
 
© Фото : предоставлено пресс- службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Фото : предоставлено пресс- службой правительства Омской области
Читать ria.ru в
ОМСК, 9 ноя - РИА Новости. Любой конфликт, сбой, возникающую проблему нужно обсуждать, заявил губернатор Омской области Александр Бурков, представляя нового главу минздрава региона Александра Мураховского региональному кабмину.
О назначении нового министра здравоохранения Омской области стало известно в субботу, 7 ноября. Пост министра здравоохранения Омской области стал вакантным в четверг 5 ноября, когда после инцидента со машинами скорой помощи в отставку была отправлена Ирина Солдатова. Александр Мураховский, ставший новым министром здравоохранения, был главврачом городской больницы скорой помощи №1 в Омске, где лечили Алексея Навального, его кандидатура была согласована в Москве главой минздрава РФ Михаилом Мурашко. В понедельник, 9 ноября, губернатор Александр Бурков представил Мураховского региональному кабинету министров.
Губернатор отметил, что "факты разбалансированности" и отсутствия командной работы в министерствах, из-за которых происходят инциденты, подобные скандалу со "скорыми" 27 октября, "будут караться оперативно и жестко".
"Любой конфликт в любой отрасли - удар по всему региону, по всем людям, которые живут в Омской области. Если видите, понимаете, что может произойти сбой, - надо обсуждать. Не стесняться. Еще раз подчеркну: беда в одной отрасли - проблемы всех", - цитирует пресс-служба губернатора Александра Буркова.
Главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября, 08:53
Омский Минздрав возглавил бывший главврач больницы, где лечили Навального
Он представил нового министра здравоохранения, с сегодняшнего дня приступающего к работе, и попросил правительство Омской области оказать ему всестороннюю поддержку и содействие. Как отметили в пресс-службе минздрава Омской области, глава региона пожелал Мураховскому "успехов на непростом поприще и выразил надежду, что будет выстроена качественная командная работа".
После скандала с машинами скорой помощи в Омске, когда две бригады 27 октября привезли пациентов к зданию регионального минздрава, Бурков отказался от реабилитации после COVID-19 и в ручном режиме начал регулировать сложившуюся ситуацию. Минздрав Омской области 28 октября начал служебную проверку, в результате губернатор отправил в отставку главу минздрава Солдатову, а замминистра Анастасия Малова, отвечавшая за оказание скорой помощи населению, написала заявление на увольнение.
Александр Мураховский родился в городе Омске, он детский хирург, кандидат медицинских наук, работает в здравоохранении с 1995 года. Начинал с врача-эндоскописта. Как сообщает минздрав Омской области, в марте 2010 года он был назначен на должность главврача Городской больницы скорой медицинской помощи №2. За 8 лет Мураховский сумел кардинально изменить ситуацию в учреждении, ставшем одним из ведущих лечебных учреждений города, отмечается в сообщении министерства. В 2018 году Александра Мураховского направили в другую сложную больницу - Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №1. За два года здесь тоже произошли позитивные перемены, больница является базой для шести кафедр Омской государственной медицинской академии. После инцидента с госпитализацией Алексея Навального в Омске Александр Мураховский, оставаясь главврачом БСМП №1, взял под управление еще одну больницу – горбольницу №1 имени Кабанова.
Лекарства - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 12:38
В Омске объяснили отказ продать лекарство по рецепту на русском языке
 
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