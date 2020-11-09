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Мишустин внес в ГД кандидатуру Козлова на должность главы Минприроды
Мишустин внес в ГД кандидатуру Козлова на должность главы Минприроды
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что внес в Госдуму кандидатуру главы Минвостокразвития Александра Козлова на должность министра природных ресурсов и... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T11:36
2020-11-09T11:45
михаил мишустин
госдума рф
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политика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что внес в Госдуму кандидатуру главы Минвостокразвития Александра Козлова на должность министра природных ресурсов и экологии.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Кобылкина от должности министра природных ресурсов и экологии РФ."На должность министра природных ресурсов и экологии - Александра Александровича Козлова", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.Он отметил, что в соответствии с новым федеральным конституционным законом, который на прошлой неделе подписал президент РФ, кандидатуры на должности членов правительства были внесены в Госдуму.
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михаил мишустин, госдума рф, дмитрий кобылкин, александр козлов (глава минвостокразвития), политика

Мишустин внес в ГД кандидатуру Козлова на должность главы Минприроды

11:36 09.11.2020 (обновлено: 11:45 09.11.2020)
 
© Фото : Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и АрктикиМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Фото : Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что внес в Госдуму кандидатуру главы Минвостокразвития Александра Козлова на должность министра природных ресурсов и экологии.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Кобылкина от должности министра природных ресурсов и экологии РФ.
"На должность министра природных ресурсов и экологии - Александра Александровича Козлова", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Он отметил, что в соответствии с новым федеральным конституционным законом, который на прошлой неделе подписал президент РФ, кандидатуры на должности членов правительства были внесены в Госдуму.
Евгений Дитрих - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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Михаил МишустинГосдума РФДмитрий КобылкинАлександр Козлов (глава Минвостокразвития)Политика
 
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