https://ria.ru/20201109/minprirody-1583711702.html

Мишустин внес в ГД кандидатуру Козлова на должность главы Минприроды

Мишустин внес в ГД кандидатуру Козлова на должность главы Минприроды

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что внес в Госдуму кандидатуру главы Минвостокразвития Александра Козлова на должность министра природных ресурсов и... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T11:36

2020-11-09T11:36

2020-11-09T11:45

михаил мишустин

госдума рф

дмитрий кобылкин

александр козлов (глава минвостокразвития)

политика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что внес в Госдуму кандидатуру главы Минвостокразвития Александра Козлова на должность министра природных ресурсов и экологии.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Кобылкина от должности министра природных ресурсов и экологии РФ."На должность министра природных ресурсов и экологии - Александра Александровича Козлова", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.Он отметил, что в соответствии с новым федеральным конституционным законом, который на прошлой неделе подписал президент РФ, кандидатуры на должности членов правительства были внесены в Госдуму.

https://ria.ru/20201109/otstavka-1583699228.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, госдума рф, дмитрий кобылкин, александр козлов (глава минвостокразвития), политика