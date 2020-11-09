https://ria.ru/20201109/minprirody-1583711702.html
Мишустин внес в ГД кандидатуру Козлова на должность главы Минприроды
Мишустин внес в ГД кандидатуру Козлова на должность главы Минприроды
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что внес в Госдуму кандидатуру главы Минвостокразвития Александра Козлова на должность министра природных ресурсов и... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T11:36
2020-11-09T11:36
2020-11-09T11:45
михаил мишустин
госдума рф
дмитрий кобылкин
александр козлов (глава минвостокразвития)
политика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что внес в Госдуму кандидатуру главы Минвостокразвития Александра Козлова на должность министра природных ресурсов и экологии.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Кобылкина от должности министра природных ресурсов и экологии РФ."На должность министра природных ресурсов и экологии - Александра Александровича Козлова", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.Он отметил, что в соответствии с новым федеральным конституционным законом, который на прошлой неделе подписал президент РФ, кандидатуры на должности членов правительства были внесены в Госдуму.
https://ria.ru/20201109/otstavka-1583699228.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, госдума рф, дмитрий кобылкин, александр козлов (глава минвостокразвития), политика