https://ria.ru/20201109/mi-24-1583837275.html

Вертолет Ми‑24. Летно-технические характеристики

Вертолет Ми‑24. Летно-технические характеристики

Вертолет Ми-24 (экспортный вариант Ми-35) был создан Московским вертолетным заводом (МВЗ) им. М.Л. Миля (ныне Национальный центр вертолетостроения имени М.Л... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T22:49

2020-11-09T22:49

2020-11-09T22:49

ми-24

справки

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Вертолет Ми-24 (экспортный вариант Ми-35) был создан Московским вертолетным заводом (МВЗ) им. М.Л. Миля (ныне Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова) как специализированный транспортно-боевой вертолет, способный выполнять функции воздушной боевой машины пехоты. Он предназначен как для перевозки стрелкового отделения, так и для обеспечения непосредственной огневой поддержки наземных войск и борьбы с бронетехникой противника. Работы по созданию вертолета Ми-24 начались в 1968 году, первый полет опытный образец совершил в 1969 году. Государственные испытания начались в июне 1970 года и продолжались полтора года.Вертолеты Ми-24 разных модификаций выпускались с 1970 года на машиностроительном заводе "Прогресс" в Арсеньеве (ныне Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Николая Сазыкина). С 1973 года Ми-24 начал производиться на Ростовском вертолетостроительном заводе (в настоящее время – ОАО "Роствертол").В настоящее время работы над модернизацией вертолетов типа Ми-24/35 продолжаются.Всего было построено свыше 3,2 тысяч вертолетов. Он является вторым по распространенности ударным вертолетом в мире. Вертолеты Ми-24 (Ми-35) состояли и состоят на вооружении более 30 стран мира, в том числе: Алжира, Анголы, Афганистана, Боснии и Герцеговины, Венесуэлы, Вьетнама, Индии, Йемена, Камбоджи, Конго, Кубы, Ливии, Мозамбика, Мексики, Нигерии, Папуа-Новой Гвинеи, Перу, Северной Кореи, Сербии, Сирии, Судана, Сьерра-Леоне, Уганды, Хорватии, Чада, Шри-Ланки, Эритреи, Эфиопии и др.Вертолет-штурмовик Ми-24 принимал участие в четырех десятках вооруженных конфликтов. Впервые он был задействован в боевых операциях в Эфиопии в 1978 году. Все модификации боевого вертолета "воевали" в составе советских войск в Афганистане.На Ми-24 в 1975 и 1978 годах был установлен ряд мировых рекордов.Вертолет получил неофициальное прозвище "Крокодил".Ми-24 выполнен по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом, двумя газотурбинными двигателями, крылом и трехопорным шасси.Фюзеляж вертолета полумонококовой конструкции. В носовой части фюзеляжа размещена двухместная кабина экипажа: кабина оператора, за ней кабина летчика, которая для удобства обзора приподнята на 0,3 метра. Кабины бронированы. Лобовые стекла выполнены из бронестекла. Дверь кабины летчика по правому борту. Кабина оператора имеет дверь по левому борту. Помимо целевого оборудования, в кабине оператора установлены органы управления вертолетом. В центральной части находится бронированная грузовая кабина. По обоим бортам установлены двустворчатые двери грузовой кабины. Нижние створки дверей в открытом положении фиксируются тягами и тросами и служат входными трапами. На дверях имеются по два окна, и еще по два –на бортах кабины. Окна могут открываться внутрь для ведения десантниками огня из табельного оружия. В грузовой кабине вдоль продольной оси установлены восемь складных сидений для отделения десантников. Кабины экипажа и грузовая герметизированы.Крыло служит для создания дополнительной подъемной силы в полете, а также для подвески вооружения.Система жизнеобеспечения вертолета включает систему кондиционирования воздуха, поддерживающую нормальные условия работы экипажа при температурах внешней среды от -50°С до +37°С, и кислородную систему, позволяющую пилотам совершать полеты на высотах свыше 3 тысяч метров.Топливная система вертолета состоит из пяти встроенных баков общим объемом 2130 литров (главного бака за кабиной, двух расходных баков над ним и двух баков под полом), оборудованных системой нейтрального газа. Для перегоночных полетов под крылом на пилонах могут подвешиваться от двух до четырех баков по 450 литров.Для повышения живучести в боевых условиях Ми-24 оснащен индикатором облучения РЛС, речевым информатором и устройствами создания помех ракетам с инфракрасной-головкой наведения.Летно-технические характеристики вертолета Ми-24Экипаж – два человека.Взлетная масса:максимальная – 11 500 кг,нормальная – 11 100 кг.Масса боевой нагрузки:максимальная – 1480 кг,максимальная на внешней подвеске – 2500 кг,нормальная – 900 кг.Масса пустого вертолета – 8500 кг.Скорость полета:максимальная – 324 км/ч,крейсерская – 280 км/ч.Потолок:статический – 2200 м,динамический – 4500 м.Дальность полета с нормальной взлетной массой – 480 км.Перегоночная дальность – 1050 км.Размеры грузовой кабины:длина – 2,5 м,ширина – 1,45 м,высота – 1,2 м.Вооружение вертолета состоит из неподвижной пушки калибра 30 миллиметров, подвижной пушки калибра 23 миллиметра, противотанкового ракетного комплекса со сверхзвуковой противотанковой управляемой ракетой, неуправляемого ракетного, а также контейнерного вооружения с пулеметами, гранатометами и пушками.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ми-24, справки