https://ria.ru/20201109/meteorit-1583688270.html

Падение огненного метеорита попало на видео

Падение огненного метеорита попало на видео

В Сети появилось видео падения метеорита в ливанской провинции Аккар. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T09:51

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ливан

в мире

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео падения метеорита в ливанской провинции Аккар.На кадрах виден летящий крупный огненный шар, который постепенно угасает, приближаясь к земле.Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел вблизи населенного пункта Аль-Талиль. Небесное тело упало на плантации, что привело к крупному пожару.По данным астрофизика Сирины Нехме, событие может быть связано с метеорным потоком Леониды, который характеризуется быстрыми метеорами, влетающими в атмосферу Земли на скорости 71 киломентров в секунду.

https://ria.ru/20201027/meteorit-1581840515.html

ливан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ливан, в мире