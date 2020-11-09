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Падение огненного метеорита попало на видео
Падение огненного метеорита попало на видео
В Сети появилось видео падения метеорита в ливанской провинции Аккар. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T09:51
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ливан
в мире
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео падения метеорита в ливанской провинции Аккар.На кадрах виден летящий крупный огненный шар, который постепенно угасает, приближаясь к земле.Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел вблизи населенного пункта Аль-Талиль. Небесное тело упало на плантации, что привело к крупному пожару.По данным астрофизика Сирины Нехме, событие может быть связано с метеорным потоком Леониды, который характеризуется быстрыми метеорами, влетающими в атмосферу Земли на скорости 71 киломентров в секунду.
https://ria.ru/20201027/meteorit-1581840515.html
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ливан, в мире

Падение огненного метеорита попало на видео

09:51 09.11.2020 (обновлено: 11:55 09.11.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео падения метеорита в ливанской провинции Аккар.
На кадрах виден летящий крупный огненный шар, который постепенно угасает, приближаясь к земле.
Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел вблизи населенного пункта Аль-Талиль. Небесное тело упало на плантации, что привело к крупному пожару.
По данным астрофизика Сирины Нехме, событие может быть связано с метеорным потоком Леониды, который характеризуется быстрыми метеорами, влетающими в атмосферу Земли на скорости 71 киломентров в секунду.
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