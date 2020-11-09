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Медведев рассказал о снижении числа экономических преступлений
Медведев рассказал о снижении числа экономических преступлений
Количество незаконных действий, связанных с освоением бюджетных средств, увеличилось за девять месяцев этого года на 11 с лишним процентов, сообщил... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T15:52
2020-11-09T15:52
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Количество незаконных действий, связанных с освоением бюджетных средств, увеличилось за девять месяцев этого года на 11 с лишним процентов, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Не менее важное направление - это экономические преступления. Их количество по сравнению с прошлым годом несколько снизилось, на полпроцента. Зато на 11 с лишним процентов увеличилось число незаконных действий, связанных с освоением бюджетных средств", - сказал Медведев на совещании по вопросу "О тенденциях развития криминогенной обстановки в Российской Федерации".Он подчеркнул, что "тут нужно разбираться, что представляют под собой вот эти "незаконные действия", являются ли они преступными или же это составы административных правонарушений"."Когда все в одну кучу мешают, получается, что статистика выглядит неточно. Но более половины из них совершены в крупном и особо крупном размере", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20201109/medvedev-1583769705.html
https://ria.ru/20200525/1571952154.html
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дмитрий медведев, общество

Медведев рассказал о снижении числа экономических преступлений

15:52 09.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Международного попечительского совета Московской школы управления "Сколково"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Международного попечительского совета Московской школы управления Сколково - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Количество незаконных действий, связанных с освоением бюджетных средств, увеличилось за девять месяцев этого года на 11 с лишним процентов, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Не менее важное направление - это экономические преступления. Их количество по сравнению с прошлым годом несколько снизилось, на полпроцента. Зато на 11 с лишним процентов увеличилось число незаконных действий, связанных с освоением бюджетных средств", - сказал Медведев на совещании по вопросу "О тенденциях развития криминогенной обстановки в Российской Федерации".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
15:41
Медведев рассказал о криминогенной обстановке в России
Он подчеркнул, что "тут нужно разбираться, что представляют под собой вот эти "незаконные действия", являются ли они преступными или же это составы административных правонарушений".
"Когда все в одну кучу мешают, получается, что статистика выглядит неточно. Но более половины из них совершены в крупном и особо крупном размере", - добавил Медведев.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 25.05.2020
25 мая, 13:59
Титов предложил создать следственный орган по экономическим преступлениям
 
Дмитрий МедведевОбщество
 
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