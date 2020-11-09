https://ria.ru/20201109/medvedev-1583771828.html

Медведев рассказал о снижении числа экономических преступлений

Медведев рассказал о снижении числа экономических преступлений

Количество незаконных действий, связанных с освоением бюджетных средств, увеличилось за девять месяцев этого года на 11 с лишним процентов, сообщил... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T15:52

2020-11-09T15:52

2020-11-09T15:52

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Количество незаконных действий, связанных с освоением бюджетных средств, увеличилось за девять месяцев этого года на 11 с лишним процентов, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Не менее важное направление - это экономические преступления. Их количество по сравнению с прошлым годом несколько снизилось, на полпроцента. Зато на 11 с лишним процентов увеличилось число незаконных действий, связанных с освоением бюджетных средств", - сказал Медведев на совещании по вопросу "О тенденциях развития криминогенной обстановки в Российской Федерации".Он подчеркнул, что "тут нужно разбираться, что представляют под собой вот эти "незаконные действия", являются ли они преступными или же это составы административных правонарушений"."Когда все в одну кучу мешают, получается, что статистика выглядит неточно. Но более половины из них совершены в крупном и особо крупном размере", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20201109/medvedev-1583769705.html

https://ria.ru/20200525/1571952154.html

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, общество