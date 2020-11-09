Медведев рассказал о снижении числа экономических преступлений
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Международного попечительского совета Московской школы управления "Сколково"
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Количество незаконных действий, связанных с освоением бюджетных средств, увеличилось за девять месяцев этого года на 11 с лишним процентов, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Не менее важное направление - это экономические преступления. Их количество по сравнению с прошлым годом несколько снизилось, на полпроцента. Зато на 11 с лишним процентов увеличилось число незаконных действий, связанных с освоением бюджетных средств", - сказал Медведев на совещании по вопросу "О тенденциях развития криминогенной обстановки в Российской Федерации".
Он подчеркнул, что "тут нужно разбираться, что представляют под собой вот эти "незаконные действия", являются ли они преступными или же это составы административных правонарушений".
"Когда все в одну кучу мешают, получается, что статистика выглядит неточно. Но более половины из них совершены в крупном и особо крупном размере", - добавил Медведев.