https://ria.ru/20201109/medvedev-1583770630.html

Медведев: преступность в вооруженных силах нуждается в профилактике

Медведев: преступность в вооруженных силах нуждается в профилактике

Преступность в вооруженных силах нуждается в профилактике, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T15:46

2020-11-09T15:46

2020-11-09T15:46

стрельба на военном аэродроме под воронежем

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

дмитрий медведев

следственный комитет россии (ск рф)

воронеж

происшествия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Преступность в вооруженных силах нуждается в профилактике, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."Нуждается также в профилактике и преступность в вооруженных силах. Всякие криминальные действия типа сегодняшнего это тоже доказывают. В иных военизированных формированиях. Но это тема для отдельного разговора", - сказал он на совещании по вопросу "О тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ".По информации СК РФ, утром в понедельник 20-летний рядовой Антон Макаров "с целью завладения табельным оружием, используя топор", убил в Воронеже офицера, после чего расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один ранен.На поиски Макарова бросили спецназ Росгвардии и беспилотники, в Воронеже был введен план "Перехват". При этом, по данным областных властей, солдат оставался где-то на территории части. Позже рядовой был задержан в 47 километрах от Воронежа, в селе Землянск.

https://ria.ru/20201109/medvedev-1583769705.html

https://ria.ru/20201109/voronezh-1583768267.html

воронеж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба на военном аэродроме под воронежем, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), дмитрий медведев, следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия