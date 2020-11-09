https://ria.ru/20201109/medvedev-1583770630.html
Медведев: преступность в вооруженных силах нуждается в профилактике
Медведев: преступность в вооруженных силах нуждается в профилактике
Преступность в вооруженных силах нуждается в профилактике, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T15:46
2020-11-09T15:46
2020-11-09T15:46
стрельба на военном аэродроме под воронежем
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
дмитрий медведев
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580707612_0:101:3045:1813_1400x0_80_0_0_e120302b062028655e2773894ce0a5ea.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Преступность в вооруженных силах нуждается в профилактике, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."Нуждается также в профилактике и преступность в вооруженных силах. Всякие криминальные действия типа сегодняшнего это тоже доказывают. В иных военизированных формированиях. Но это тема для отдельного разговора", - сказал он на совещании по вопросу "О тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ".По информации СК РФ, утром в понедельник 20-летний рядовой Антон Макаров "с целью завладения табельным оружием, используя топор", убил в Воронеже офицера, после чего расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один ранен.На поиски Макарова бросили спецназ Росгвардии и беспилотники, в Воронеже был введен план "Перехват". При этом, по данным областных властей, солдат оставался где-то на территории части. Позже рядовой был задержан в 47 километрах от Воронежа, в селе Землянск.
https://ria.ru/20201109/medvedev-1583769705.html
https://ria.ru/20201109/voronezh-1583768267.html
воронеж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580707612_149:0:2878:2047_1400x0_80_0_0_5e651e10f24e86c36888f023109ac421.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба на военном аэродроме под воронежем, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), дмитрий медведев, следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия