https://ria.ru/20201109/medvedev-1583769705.html

Медведев рассказал о криминогенной обстановке в России

Медведев рассказал о криминогенной обстановке в России

Криминогенная обстановка в России остается стабильной, хотя в системе общественной безопасности еще есть проблемы, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T15:41

2020-11-09T15:41

2020-11-09T15:41

дмитрий медведев

красноярский край

костромская область

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Криминогенная обстановка в России остается стабильной, хотя в системе общественной безопасности еще есть проблемы, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Криминогенная обстановка в стране остается стабильной. Хотя система общественной безопасности работает в целом без сбоев, наблюдаются все-таки и известные проблемы", - сказал он на совещании по вопросу "О тенденциях развития криминогенной обстановки в Российской Федерации".Он отметил, что за девять месяцев этого года почти на 14 процентов увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений."Самый значительный прирост, в полтора раза, зафиксирован в Красноярском крае, Костромской области и Республике Мордовия. При этом на 7 почти с половиной процента снизилась подростковая преступность. За январь-сентябрь раскрыто более 27 тысяч преступлений, совершенных лицами до 18 лет", - добавил он.

https://ria.ru/20201020/prestupnost-1580666309.html

красноярский край

костромская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, красноярский край, костромская область, общество