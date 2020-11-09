https://ria.ru/20201109/medvedev-1583769705.html
Медведев рассказал о криминогенной обстановке в России
Медведев рассказал о криминогенной обстановке в России
Криминогенная обстановка в России остается стабильной, хотя в системе общественной безопасности еще есть проблемы, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T15:41
2020-11-09T15:41
2020-11-09T15:41
дмитрий медведев
красноярский край
костромская область
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Криминогенная обстановка в России остается стабильной, хотя в системе общественной безопасности еще есть проблемы, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Криминогенная обстановка в стране остается стабильной. Хотя система общественной безопасности работает в целом без сбоев, наблюдаются все-таки и известные проблемы", - сказал он на совещании по вопросу "О тенденциях развития криминогенной обстановки в Российской Федерации".Он отметил, что за девять месяцев этого года почти на 14 процентов увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений."Самый значительный прирост, в полтора раза, зафиксирован в Красноярском крае, Костромской области и Республике Мордовия. При этом на 7 почти с половиной процента снизилась подростковая преступность. За январь-сентябрь раскрыто более 27 тысяч преступлений, совершенных лицами до 18 лет", - добавил он.
https://ria.ru/20201020/prestupnost-1580666309.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, красноярский край, костромская область, общество