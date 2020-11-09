https://ria.ru/20201109/medsestra-1583679433.html

В Новосибирске уволили медсестру, хватавшую ребенка за волосы

В Новосибирске уволили медсестру, хватавшую ребенка за волосы

Медсестру Новосибирской клинической туберкулезной больницы после появления в социальных сетях видеоролика, на котором она берет ребенка за волосы и кидает его... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T07:54

2020-11-09T07:54

2020-11-09T14:50

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 9 ноя — РИА Новости. Медсестру Новосибирской клинической туберкулезной больницы после появления в социальных сетях видеоролика, на котором она берет ребенка за волосы и кидает его на кровать, уволили с работы, сообщил в понедельник на оперативном совещании в областном правительстве глава регионального Минздрава Константин Хальзов.Ранее сообщалось, что в интернете было размещено видео, на котором медсестра туберкулезной больницы берет малолетнего ребенка за волосы и кидает на кровать. Кроме того, автор видео утверждает, что подобные действия медсестры были систематическими. СК возбудил уголовное дело по статье УК России "Ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организации, обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением". На прошлой неделе медсестру отстранили от работы.Глава региона Андрей Травников в ходе совещания поручил комиссии проверить действия не только конкретного человека, который допустил нарушения, но и в целом организацию работы в больнице."Почему это стало возможным, были ли какие-то предпосылки и организационные упущения? Информацию не скрывать, взаимодействовать со следствием и все нарушения, которые комиссией будут выявлены, передавать в правоохранительные органы", — сказал губернатор.

https://ria.ru/20201106/medsestra-1583332531.html

новосибирск

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия