https://ria.ru/20201109/maski-1583824129.html

Байден попросил американцев носить маски

Байден попросил американцев носить маски

Джо Байден, которого СМИ объявили избранным президентом США, вновь призвал американцев носить маски в качестве меры по борьбе с COVID-19 и подчеркнул, что это... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T20:36

2020-11-09T20:36

2020-11-09T20:36

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Джо Байден, которого СМИ объявили избранным президентом США, вновь призвал американцев носить маски в качестве меры по борьбе с COVID-19 и подчеркнул, что это не вопрос политики."Неважно, за кого вы голосовали, – просто носите маску следующие несколько месяцев", - сказал он, выступая по итогам брифинга группы экспертов, разрабатывающих план по борьбе с коронавирусом."Пожалуйста, носите маску, сделайте это ради себя, ради своих соседей. Маска – это не политическое заявление. Но это хорошая отправная точка для объединения нации", - отметил Байден.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201102/bayden-1582697508.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, джо байден, сша, в мире