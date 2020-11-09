https://ria.ru/20201109/maski-1583824129.html
Байден попросил американцев носить маски
Байден попросил американцев носить маски
Джо Байден, которого СМИ объявили избранным президентом США, вновь призвал американцев носить маски в качестве меры по борьбе с COVID-19 и подчеркнул, что это... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T20:36
2020-11-09T20:36
2020-11-09T20:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Джо Байден, которого СМИ объявили избранным президентом США, вновь призвал американцев носить маски в качестве меры по борьбе с COVID-19 и подчеркнул, что это не вопрос политики."Неважно, за кого вы голосовали, – просто носите маску следующие несколько месяцев", - сказал он, выступая по итогам брифинга группы экспертов, разрабатывающих план по борьбе с коронавирусом."Пожалуйста, носите маску, сделайте это ради себя, ради своих соседей. Маска – это не политическое заявление. Но это хорошая отправная точка для объединения нации", - отметил Байден.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201102/bayden-1582697508.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, джо байден, сша, в мире