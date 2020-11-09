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https://ria.ru/20201109/maska-1583746979.html
Попова назвала регионы, где не соблюдается масочный режим
Попова назвала регионы, где не соблюдается масочный режим
В некоторых регионах страны, в частности, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Пензенской области, более половины граждан в общественном транспорте и... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:01
2020-11-09T14:30
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
пензенская область
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В некоторых регионах страны, в частности, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Пензенской области, более половины граждан в общественном транспорте и торговых центрах не соблюдают масочный режим, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."К сожалению, несмотря на выпущенное две недели назад практически постановление главного государственного санитарного врача, в некоторых субъектах РФ в общественном транспорте, в торговых центрах более 50% людей ходят без масок. Такие данные у нас есть по Карачаево-Черкесской республике, Кабардино-Балкарской республике, Пензенской области", - сообщила Попова в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.В конце октября было опубликовано постановление главного государственного санитарного врача РФ о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19. Роспотребнадзор рекомендовал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, а регионам - запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в период с 23 до 6 часов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, пензенская область, общество

Попова назвала регионы, где не соблюдается масочный режим

14:01 09.11.2020 (обновлено: 14:30 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В некоторых регионах страны, в частности, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Пензенской области, более половины граждан в общественном транспорте и торговых центрах не соблюдают масочный режим, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"К сожалению, несмотря на выпущенное две недели назад практически постановление главного государственного санитарного врача, в некоторых субъектах РФ в общественном транспорте, в торговых центрах более 50% людей ходят без масок. Такие данные у нас есть по Карачаево-Черкесской республике, Кабардино-Балкарской республике, Пензенской области", - сообщила Попова в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
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Медицинские маски: инструкция по применению
В конце октября было опубликовано постановление главного государственного санитарного врача РФ о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19. Роспотребнадзор рекомендовал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, а регионам - запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в период с 23 до 6 часов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыПензенская областьОбщество
 
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