https://ria.ru/20201109/little-big-1583730628.html

Новый клип Little Big за три дня посмотрели почти 4,5 миллиона раз

Новый клип Little Big за три дня посмотрели почти 4,5 миллиона раз

Новый клип группы Little Big на песню SMD2020 посмотрели почти 4,5 миллионов раз за три дня, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T12:53

2020-11-09T12:53

2020-11-09T12:53

культура

софья таюрская

ильич (илья прусикин)

little big

новости культуры

шоу-бизнес

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583371490_451:0:4092:2048_1400x0_80_0_0_d240be352170ed4ada8e67ba3b0b1016.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Новый клип группы Little Big на песню SMD2020 посмотрели почти 4,5 миллионов раз за три дня, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.Музыкальное видео на песню SMD2020, который участники группы посвятили 2020 году, было опубликовано 6 ноября на официальном канале коллектива и набрало уже более 4,4 миллиона просмотров.В описании клипа говорится, что он является гимном ненависти к 2020 году – одному из самых сложных и противоречивых годов XXI века. "Мы соболезнуем всем, кто пострадал в этом году, и надеемся, что следующий будет лучше", - поделилась группа.Little Big – российская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива - вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Группа должна была представлять Россию на международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение-2020", который был отменен из-за коронавируса.

https://ria.ru/20201109/bts-1583689391.html

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софья таюрская, ильич (илья прусикин), little big, новости культуры, шоу-бизнес, санкт-петербург