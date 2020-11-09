https://ria.ru/20201109/little-big-1583730628.html
Новый клип Little Big за три дня посмотрели почти 4,5 миллиона раз
Новый клип Little Big за три дня посмотрели почти 4,5 миллиона раз
Новый клип группы Little Big на песню SMD2020 посмотрели почти 4,5 миллионов раз за три дня, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:53
2020-11-09T12:53
2020-11-09T12:53
культура
софья таюрская
ильич (илья прусикин)
little big
новости культуры
шоу-бизнес
санкт-петербург
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Новый клип группы Little Big на песню SMD2020 посмотрели почти 4,5 миллионов раз за три дня, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.Музыкальное видео на песню SMD2020, который участники группы посвятили 2020 году, было опубликовано 6 ноября на официальном канале коллектива и набрало уже более 4,4 миллиона просмотров.В описании клипа говорится, что он является гимном ненависти к 2020 году – одному из самых сложных и противоречивых годов XXI века. "Мы соболезнуем всем, кто пострадал в этом году, и надеемся, что следующий будет лучше", - поделилась группа.Little Big – российская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива - вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Группа должна была представлять Россию на международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение-2020", который был отменен из-за коронавируса.
https://ria.ru/20201109/bts-1583689391.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
софья таюрская, ильич (илья прусикин), little big, новости культуры, шоу-бизнес, санкт-петербург
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Новый клип группы Little Big на песню SMD2020 посмотрели почти 4,5 миллионов раз за три дня, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Музыкальное видео на песню SMD2020, который участники группы посвятили 2020 году, было опубликовано 6 ноября на официальном канале коллектива и набрало уже более 4,4 миллиона просмотров.
В описании клипа говорится, что он является гимном ненависти к 2020 году – одному из самых сложных и противоречивых годов XXI века. "Мы соболезнуем всем, кто пострадал в этом году, и надеемся, что следующий будет лучше", - поделилась группа.
Little Big – российская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива - вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Группа должна была представлять Россию на международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение-2020", который был отменен из-за коронавируса.