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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201109/lion-1583718814.html
Стрелявшему в священника в Лионе предъявили обвинения
Стрелявшему в священника в Лионе предъявили обвинения
Власти Франции предъявили стрелявшему в православного священника во французском городе Лион обвинения в покушении на убийство, сообщает газета Parisien. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:05
2020-11-09T12:05
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
франция
лион
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Власти Франции предъявили стрелявшему в православного священника во французском городе Лион обвинения в покушении на убийство, сообщает газета Parisien.Газета указывает, в воскресенье стрелявший предстал перед прокурором, его обвинили в покушении на убийство. Он заявлял представителям уголовной полиции, что хотел лишь ранить священника, и рассказал, где именно избавился от своего оружия. Теперь нападавший находится в следственном изоляторе до суда.При этом жену мужчины отпустили из-под стражи в субботу вечером в связи с тем, что "ничего не свидетельствовало о ее причастности к произошедшему" на текущем этапе ведения расследования, заявил прокурор Лиона Николя Жаке.В Лионе 31 октября был ранен православный греческий священник, настоятель церкви. Злоумышленник скрылся с места преступления.Как сообщала газета Parisien, спустя почти неделю после нападения - в пятницу - в Лионе задержан предполагаемый нападавший на священника – это 40-летний гражданин Грузии. Он признался, что стрелял в священнослужителя, желая отомстить за измену супруги: его жена могла быть любовницей священника. Вместе тем задержанный утверждал, что не собирался убивать священнослужителя. В рамках расследования дела была задержана жена нападавшего. По данным издания, она имеет российское происхождение.
https://radiosputnik.ria.ru/20201107/frantsiya-1583519473.html
франция
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новости - религия и мировоззрение, франция, лион

Стрелявшему в священника в Лионе предъявили обвинения

12:05 09.11.2020
 
© AP Photo / Laurent CiprianiСитуация на месте происшествия в Лионе, где злоумышленник, вооруженный обрезом, ранил православного священника
Ситуация на месте происшествия в Лионе, где злоумышленник, вооруженный обрезом, ранил православного священника - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© AP Photo / Laurent Cipriani
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Власти Франции предъявили стрелявшему в православного священника во французском городе Лион обвинения в покушении на убийство, сообщает газета Parisien.
Газета указывает, в воскресенье стрелявший предстал перед прокурором, его обвинили в покушении на убийство. Он заявлял представителям уголовной полиции, что хотел лишь ранить священника, и рассказал, где именно избавился от своего оружия. Теперь нападавший находится в следственном изоляторе до суда.
При этом жену мужчины отпустили из-под стражи в субботу вечером в связи с тем, что "ничего не свидетельствовало о ее причастности к произошедшему" на текущем этапе ведения расследования, заявил прокурор Лиона Николя Жаке.
Сотрудники французских спецслужб - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября, 14:46
СМИ: во Франции отпустили подростка, задержанного по делу о теракте
В Лионе 31 октября был ранен православный греческий священник, настоятель церкви. Злоумышленник скрылся с места преступления.
Как сообщала газета Parisien, спустя почти неделю после нападения - в пятницу - в Лионе задержан предполагаемый нападавший на священника – это 40-летний гражданин Грузии. Он признался, что стрелял в священнослужителя, желая отомстить за измену супруги: его жена могла быть любовницей священника. Вместе тем задержанный утверждал, что не собирался убивать священнослужителя. В рамках расследования дела была задержана жена нападавшего. По данным издания, она имеет российское происхождение.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеФранцияЛион
 
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