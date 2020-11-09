https://ria.ru/20201109/lion-1583718814.html
Стрелявшему в священника в Лионе предъявили обвинения
Стрелявшему в священника в Лионе предъявили обвинения
Власти Франции предъявили стрелявшему в православного священника во французском городе Лион обвинения в покушении на убийство, сообщает газета Parisien. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:05
2020-11-09T12:05
2020-11-09T12:05
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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лион
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Власти Франции предъявили стрелявшему в православного священника во французском городе Лион обвинения в покушении на убийство, сообщает газета Parisien.Газета указывает, в воскресенье стрелявший предстал перед прокурором, его обвинили в покушении на убийство. Он заявлял представителям уголовной полиции, что хотел лишь ранить священника, и рассказал, где именно избавился от своего оружия. Теперь нападавший находится в следственном изоляторе до суда.При этом жену мужчины отпустили из-под стражи в субботу вечером в связи с тем, что "ничего не свидетельствовало о ее причастности к произошедшему" на текущем этапе ведения расследования, заявил прокурор Лиона Николя Жаке.В Лионе 31 октября был ранен православный греческий священник, настоятель церкви. Злоумышленник скрылся с места преступления.Как сообщала газета Parisien, спустя почти неделю после нападения - в пятницу - в Лионе задержан предполагаемый нападавший на священника – это 40-летний гражданин Грузии. Он признался, что стрелял в священнослужителя, желая отомстить за измену супруги: его жена могла быть любовницей священника. Вместе тем задержанный утверждал, что не собирался убивать священнослужителя. В рамках расследования дела была задержана жена нападавшего. По данным издания, она имеет российское происхождение.
https://radiosputnik.ria.ru/20201107/frantsiya-1583519473.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение, франция, лион
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Власти Франции предъявили стрелявшему в православного священника во французском городе Лион обвинения в покушении на убийство, сообщает газета Parisien.
Газета указывает, в воскресенье стрелявший предстал перед прокурором, его обвинили в покушении на убийство. Он заявлял представителям уголовной полиции, что хотел лишь ранить священника, и рассказал, где именно избавился от своего оружия. Теперь нападавший находится в следственном изоляторе до суда.
При этом жену мужчины отпустили из-под стражи в субботу вечером в связи с тем, что "ничего не свидетельствовало о ее причастности к произошедшему" на текущем этапе ведения расследования, заявил прокурор Лиона Николя Жаке.
В Лионе 31 октября был ранен православный греческий священник, настоятель церкви. Злоумышленник скрылся с места преступления.
Как сообщала газета Parisien, спустя почти неделю после нападения - в пятницу - в Лионе задержан предполагаемый нападавший на священника – это 40-летний гражданин Грузии. Он признался, что стрелял в священнослужителя, желая отомстить за измену супруги: его жена могла быть любовницей священника. Вместе тем задержанный утверждал, что не собирался убивать священнослужителя. В рамках расследования дела была задержана жена нападавшего. По данным издания, она имеет российское происхождение.