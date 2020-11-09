https://ria.ru/20201109/lion-1583718814.html

Стрелявшему в священника в Лионе предъявили обвинения

Стрелявшему в священника в Лионе предъявили обвинения

Власти Франции предъявили стрелявшему в православного священника во французском городе Лион обвинения в покушении на убийство, сообщает газета Parisien. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T12:05

2020-11-09T12:05

2020-11-09T12:05

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

франция

лион

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582483260_0:240:3072:1968_1400x0_80_0_0_5abf9f895c4e79383861cc00700ef28c.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Власти Франции предъявили стрелявшему в православного священника во французском городе Лион обвинения в покушении на убийство, сообщает газета Parisien.Газета указывает, в воскресенье стрелявший предстал перед прокурором, его обвинили в покушении на убийство. Он заявлял представителям уголовной полиции, что хотел лишь ранить священника, и рассказал, где именно избавился от своего оружия. Теперь нападавший находится в следственном изоляторе до суда.При этом жену мужчины отпустили из-под стражи в субботу вечером в связи с тем, что "ничего не свидетельствовало о ее причастности к произошедшему" на текущем этапе ведения расследования, заявил прокурор Лиона Николя Жаке.В Лионе 31 октября был ранен православный греческий священник, настоятель церкви. Злоумышленник скрылся с места преступления.Как сообщала газета Parisien, спустя почти неделю после нападения - в пятницу - в Лионе задержан предполагаемый нападавший на священника – это 40-летний гражданин Грузии. Он признался, что стрелял в священнослужителя, желая отомстить за измену супруги: его жена могла быть любовницей священника. Вместе тем задержанный утверждал, что не собирался убивать священнослужителя. В рамках расследования дела была задержана жена нападавшего. По данным издания, она имеет российское происхождение.

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/frantsiya-1583519473.html

франция

лион

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, франция, лион