https://ria.ru/20201109/les-1583809232.html

Путин поручил усилить надзор за инвестиционными проектами в освоении леса

Путин поручил усилить надзор за инвестиционными проектами в освоении леса

Президент России Владимир Путин поручил кабмину усилить государственный надзор за реализацией приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов,... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T18:48

2020-11-09T18:48

2020-11-09T18:48

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину усилить государственный надзор за реализацией приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Усилить государственный контроль (надзор) за реализацией приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов", - говорится в сообщении.Доклад – до 1 июля 2021 года.

https://ria.ru/20201007/kontrabanda-1578541937.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, экономика