https://ria.ru/20201109/les-1583809232.html
Путин поручил усилить надзор за инвестиционными проектами в освоении леса
Путин поручил усилить надзор за инвестиционными проектами в освоении леса
Президент России Владимир Путин поручил кабмину усилить государственный надзор за реализацией приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов,... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T18:48
2020-11-09T18:48
2020-11-09T18:48
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину усилить государственный надзор за реализацией приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Усилить государственный контроль (надзор) за реализацией приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов", - говорится в сообщении.Доклад – до 1 июля 2021 года.
https://ria.ru/20201007/kontrabanda-1578541937.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика