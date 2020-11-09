https://ria.ru/20201109/lekarstva-1583766712.html
В Совфеде разработали проект о закупке незарегистрированных лекарств
В Совфеде разработали проект о закупке незарегистрированных лекарств
Сенаторы разработали законопроект о финансировании из бюджетов регионов закупки незарегистрированных в РФ лекарств, документ планируется внести в Госдуму до... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T15:25
2020-11-09T15:25
2020-11-09T15:36
владимир круглый
россия
совет федерации рф
госдума рф
общество
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Сенаторы разработали законопроект о финансировании из бюджетов регионов закупки незарегистрированных в РФ лекарств, документ планируется внести в Госдуму до конца года, сообщил РИА Новости в понедельник член социального комитета Совфеда, один из авторов поправок Владимир Круглый."По нашему законопроекту мы предлагаем приравнять зарегистрированные лекарства, которые назначаются по жизненно важным показателям, к незарегистрированным в России. Их закупка должна осуществляться из бюджетов регионов", - сказал сенатор, заслуженный врач РФ.По словам Круглого, документ проходит согласования, "планируем до Нового года внести его в Госдуму".Парламентарий напомнил, что по Конституции РФ каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. "Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений", — подчеркнул Круглый.При этом, по словам парламентария, существует проблема обеспечения доступности незарегистрированных в России лекарственных препаратов, в которых нуждаются разные категории пациентов."В период с 2017 по 2019 годы Минздравом оформлено и выдано 4337 разрешений на ввоз незарегистрированных лекарственных средств для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретным пациентам", — сказал сенатор. Однако в законодательстве не уточняется, за счёт каких средств оплачиваются препараты, незарегистрированные в РФ.Создаются предпосылки для обращений пациентов в суды за защитой своего права на бесплатное лекарственное обеспечение. Верховный суд признает главенствующую роль интересов пациента в бесплатном обеспечении лекарственным препаратом при назначении его по жизненным показаниям, независимо от того, зарегистрирован он в России или нет, пояснил законодатель.Круглый напомнил, что такие препараты назначаются консилиумом врачей федерального лечебного заведения."Парламентарии рассматривают законопроект об увеличении НДФЛ до 15% с доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год. Полученные от этой нормы средства в размере 60 миллиардов рублей планируется направить на лечение орфанных заболеваний у детей. Данная мера также позволит разгрузить региональные бюджеты" - заключил сенатор.
https://ria.ru/20200505/1570814465.html
https://ria.ru/20200902/frizium-1576601792.html
https://ria.ru/20200928/lekarstva-1577893751.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир круглый, россия, совет федерации рф, госдума рф, общество
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости.
Сенаторы разработали законопроект о финансировании из бюджетов регионов закупки незарегистрированных в РФ лекарств, документ планируется внести в Госдуму
до конца года, сообщил РИА Новости в понедельник член социального комитета Совфеда, один из авторов поправок Владимир Круглый
.
"По нашему законопроекту мы предлагаем приравнять зарегистрированные лекарства, которые назначаются по жизненно важным показателям, к незарегистрированным в России. Их закупка должна осуществляться из бюджетов регионов", - сказал сенатор, заслуженный врач РФ.
По словам Круглого, документ проходит согласования, "планируем до Нового года внести его в Госдуму".
Парламентарий напомнил, что по Конституции РФ каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. "Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений", — подчеркнул Круглый.
При этом, по словам парламентария, существует проблема обеспечения доступности незарегистрированных в России лекарственных препаратов, в которых нуждаются разные категории пациентов.
"В период с 2017 по 2019 годы Минздравом оформлено и выдано 4337 разрешений на ввоз незарегистрированных лекарственных средств для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретным пациентам", — сказал сенатор. Однако в законодательстве не уточняется, за счёт каких средств оплачиваются препараты, незарегистрированные в РФ.
Создаются предпосылки для обращений пациентов в суды за защитой своего права на бесплатное лекарственное обеспечение. Верховный суд признает главенствующую роль интересов пациента в бесплатном обеспечении лекарственным препаратом при назначении его по жизненным показаниям, независимо от того, зарегистрирован он в России или нет, пояснил законодатель.
Круглый напомнил, что такие препараты назначаются консилиумом врачей федерального лечебного заведения.
"Парламентарии рассматривают законопроект об увеличении НДФЛ до 15% с доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год. Полученные от этой нормы средства в размере 60 миллиардов рублей планируется направить на лечение орфанных заболеваний у детей. Данная мера также позволит разгрузить региональные бюджеты" - заключил сенатор.