https://ria.ru/20201109/lekarstva-1583766712.html

В Совфеде разработали проект о закупке незарегистрированных лекарств

В Совфеде разработали проект о закупке незарегистрированных лекарств

Сенаторы разработали законопроект о финансировании из бюджетов регионов закупки незарегистрированных в РФ лекарств, документ планируется внести в Госдуму до... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T15:25

2020-11-09T15:25

2020-11-09T15:36

владимир круглый

россия

совет федерации рф

госдума рф

общество

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Сенаторы разработали законопроект о финансировании из бюджетов регионов закупки незарегистрированных в РФ лекарств, документ планируется внести в Госдуму до конца года, сообщил РИА Новости в понедельник член социального комитета Совфеда, один из авторов поправок Владимир Круглый."По нашему законопроекту мы предлагаем приравнять зарегистрированные лекарства, которые назначаются по жизненно важным показателям, к незарегистрированным в России. Их закупка должна осуществляться из бюджетов регионов", - сказал сенатор, заслуженный врач РФ.По словам Круглого, документ проходит согласования, "планируем до Нового года внести его в Госдуму".Парламентарий напомнил, что по Конституции РФ каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. "Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений", — подчеркнул Круглый.При этом, по словам парламентария, существует проблема обеспечения доступности незарегистрированных в России лекарственных препаратов, в которых нуждаются разные категории пациентов."В период с 2017 по 2019 годы Минздравом оформлено и выдано 4337 разрешений на ввоз незарегистрированных лекарственных средств для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретным пациентам", — сказал сенатор. Однако в законодательстве не уточняется, за счёт каких средств оплачиваются препараты, незарегистрированные в РФ.Создаются предпосылки для обращений пациентов в суды за защитой своего права на бесплатное лекарственное обеспечение. Верховный суд признает главенствующую роль интересов пациента в бесплатном обеспечении лекарственным препаратом при назначении его по жизненным показаниям, независимо от того, зарегистрирован он в России или нет, пояснил законодатель.Круглый напомнил, что такие препараты назначаются консилиумом врачей федерального лечебного заведения."Парламентарии рассматривают законопроект об увеличении НДФЛ до 15% с доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год. Полученные от этой нормы средства в размере 60 миллиардов рублей планируется направить на лечение орфанных заболеваний у детей. Данная мера также позволит разгрузить региональные бюджеты" - заключил сенатор.

https://ria.ru/20200505/1570814465.html

https://ria.ru/20200902/frizium-1576601792.html

https://ria.ru/20200928/lekarstva-1577893751.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир круглый, россия, совет федерации рф, госдума рф, общество