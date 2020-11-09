Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201109/lekarstva-1583759683.html
В Подмосковье будут контролировать наличие лекарств в частных аптеках
В Подмосковье будут контролировать наличие лекарств в частных аптеках
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам областного правительства контролировать наличие противовирусных препаратов в частных аптеках... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:53
2020-11-09T14:53
новости подмосковья
светлана стригункова
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581757347_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_14b32394b60097e144a4b0e73e153ba9.jpg
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам областного правительства контролировать наличие противовирусных препаратов в частных аптеках региона.Во время заседания правительства Московской области, транслируемого телеканалом "360", Воробьев обратился к главе областного минздрава Светлане Стригунковой. "Что у нас в аптеках? Есть понимание по медикаментам – антибиотикам и прочее?" — сказал он."Андрей Юрьевич, по нашим государственным аптекам у нас все в наличии, то есть в государственной сети, представленной в каждом муниципальном образовании. По частным (аптекам - ред.) – разные ситуации", — ответила Стригункова.Воробьев заявил, что в министерстве здравоохранения Подмосковья также обязаны реагировать и на запросы жителей, касающиеся частных аптек."Что жители жалуются? Они должны тоже реагировать – частные аптеки. Наладьте с ними взаимодействие", — заявил губернатор.
https://ria.ru/20201102/volonter-1582640664.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581757347_82:0:2813:2048_1400x0_80_0_0_38600576300b43827e0a9af8e3d533bd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана стригункова , андрей воробьев, московская область (подмосковье)

В Подмосковье будут контролировать наличие лекарств в частных аптеках

14:53 09.11.2020
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийПродажа лекарств в аптеке
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам областного правительства контролировать наличие противовирусных препаратов в частных аптеках региона.
Во время заседания правительства Московской области, транслируемого телеканалом "360", Воробьев обратился к главе областного минздрава Светлане Стригунковой. "Что у нас в аптеках? Есть понимание по медикаментам – антибиотикам и прочее?" — сказал он.
"Андрей Юрьевич, по нашим государственным аптекам у нас все в наличии, то есть в государственной сети, представленной в каждом муниципальном образовании. По частным (аптекам - ред.) – разные ситуации", — ответила Стригункова.
Воробьев заявил, что в министерстве здравоохранения Подмосковья также обязаны реагировать и на запросы жителей, касающиеся частных аптек.
"Что жители жалуются? Они должны тоже реагировать – частные аптеки. Наладьте с ними взаимодействие", — заявил губернатор.
Волонтёр выбирает хлеб для пенсионеров в продуктовом магазине Москвы - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 13:29Распространение нового коронавируса
Волонтеры начнут доставлять продукты и лекарства жителям Подмосковья
 
Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:41В Карабахе заявили о подготовке Азербайджана к атаке
00:36В США назвали условия начала процесса передачи власти Байдену
00:30В Баку заявили, что сбитый Ми-24 летел вне зоны радарного обнаружения ПВО
00:21Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями
00:18Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
00:14Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел
00:10МИД позитивно оценил признание Баку вины в инциденте с российским Ми-24
00:08Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер
23:52Армянские силовики оцепили место падения российского вертолета
23:47Азербайджан приступил к расследованию инцидента с российским вертолетом
23:39Киев подготовит документ по Донбассу в рамках Будапештского меморандума
23:36Ереван назвал ЧП с Ми-24 "посягательством Баку против российских военных"
23:30В Армении возбудили дело из-за крушения российского вертолета
23:23Британский медик назвал срок появления иммунитета после вакцинирования
23:12МИД Британии счел необоснованной высылку дипломатов из Белоруссии
23:09В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
23:06Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде
23:04В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
22:43Спецпредставитель США по Сирии Джеффри покинет должность
22:39В Подмосковье приостановят действие студенческих транспортных карт
Лента новостейМолния