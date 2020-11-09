https://ria.ru/20201109/lekarstva-1583759683.html

В Подмосковье будут контролировать наличие лекарств в частных аптеках

В Подмосковье будут контролировать наличие лекарств в частных аптеках

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам областного правительства контролировать наличие противовирусных препаратов в частных аптеках... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T14:53

2020-11-09T14:53

2020-11-09T14:53

новости подмосковья

светлана стригункова

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам областного правительства контролировать наличие противовирусных препаратов в частных аптеках региона.Во время заседания правительства Московской области, транслируемого телеканалом "360", Воробьев обратился к главе областного минздрава Светлане Стригунковой. "Что у нас в аптеках? Есть понимание по медикаментам – антибиотикам и прочее?" — сказал он."Андрей Юрьевич, по нашим государственным аптекам у нас все в наличии, то есть в государственной сети, представленной в каждом муниципальном образовании. По частным (аптекам - ред.) – разные ситуации", — ответила Стригункова.Воробьев заявил, что в министерстве здравоохранения Подмосковья также обязаны реагировать и на запросы жителей, касающиеся частных аптек."Что жители жалуются? Они должны тоже реагировать – частные аптеки. Наладьте с ними взаимодействие", — заявил губернатор.

https://ria.ru/20201102/volonter-1582640664.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана стригункова , андрей воробьев, московская область (подмосковье)