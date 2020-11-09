Мишустин призвал модернизировать лаборатории для диагностики COVID-19

"Ситуация с коронавирусом в России и в мире доказывает, что важно проводить диагностику не только этого, но и других инфекционных заболеваний в более сжатые сроки, прогнозировать эпидемиологическую ситуацию в стране, и на основе таких данных принимать эффективные меры профилактики. Для этого необходимо провести модернизацию лабораторий", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.