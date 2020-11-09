https://ria.ru/20201109/laboratorii-1583747996.html
Мишустин призвал модернизировать лаборатории для диагностики COVID-19
Мишустин призвал модернизировать лаборатории для диагностики COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости провести модернизацию лабораторий для диагностики коронавируса. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:07
2020-11-09T14:07
2020-11-09T14:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости провести модернизацию лабораторий для диагностики коронавируса."Правительство выделяет свыше 800 миллионов рублей на закупку современного лабораторного оборудования для учреждений Роспотребнадзора, оно будет использоваться для диагностики коронавирусной и других инфекций", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583676629.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество