https://ria.ru/20201109/kvant-1583762627.html

Создан самый быстрый детектор квантового света

Создан самый быстрый детектор квантового света

Ученые из Великобритании и Франции создали компактное устройство для сверхбыстрого определения свойств сжатого света, необходимое для высокопроизводительных... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T19:00

2020-11-09T19:00

2020-11-09T19:00

риа наука

физика

бристольский университет

великобритания

франция

технологии

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Ученые из Великобритании и Франции создали компактное устройство для сверхбыстрого определения свойств сжатого света, необходимое для высокопроизводительных квантовых компьютеров и квантовой связи. Работа опубликована в журнале Nature Photonics.Кремниевая фотоника, в которой свет используется в качестве носителя информации, — перспективное направление квантовой физики, открывающее путь для технологий следующего поколения в области вычислений, связи и измерений.Исследователи из лабораторий квантовой инженерии Бристольского университета и Университета Лазурного берега создали новый миниатюрный детектор для более точного и быстрого, чем когда-либо прежде, измерения квантовых характеристик света.Устройство, состоящее из двух работающих вместе кремниевых чипов — фотонного чипа и чипа микроэлектроники, используется для измерения уникальных свойств "сжатого" квантового света на рекордно высоких скоростях."Сжатие света — это очень полезный квантовый эффект, — приводятся в пресс-релизе Бристольского университета слова одного из авторов статьи Джоэла Таскера (Joel Tasker). — Его можно использовать в квантовых коммуникациях и квантовых компьютерах. Он уже используется обсерваториями гравитационных волн LIGO и Virgo для повышения чувствительности и помогает обнаруживать такие экзотические астрономические события, как слияния черных дыр". Для измерения сжатого света требуются детекторы, способные обнаруживать слабые квантовые характеристики света в условиях сверхнизкого электронного шума. До сих пор такие детекторы были ограничены в скорости измеряемых сигналов. Их предел составлял около одного миллиарда циклов в секунду. Новое устройство работает на порядок быстрее, что имеет огромное значение для повышения качества измерений."Это оказывает прямое влияние на скорость обработки информации в оптических компьютерах и системах квантовой связи. Чем выше пропускная способность детектора, тем быстрее вы можете выполнять вычисления и передавать информацию", — объясняет еще один участник исследования Джонатан Фрейзер (Jonathan Frazer).Кроме высокой скорости, устройство обладает и рекордно малыми размерами — площадь его основания составляет менее квадратного миллиметра. Разработчики смогли интегрировать квантовую фотонику в микроэлектронный чип, создав устройство, которое можно воспроизводить в промышленных масштабах."До этого мы были больше сосредоточены на квантовой части, но теперь мы создали интегрированный интерфейс между квантовой фотоникой и электрическим считыванием. Это необходимо для эффективной работы всей квантовой архитектуры. И, что немаловажно, это обеспечивает повышение производительности", — говорит руководитель проекта профессор Бристольского университета Джонатан Мэтьюз (Jonathan Matthews).На следующем этапе разработчики планируют добиться еще большего увеличения производительности устройства.

https://ria.ru/20201106/sverkhprovodimost-1583404392.html

https://ria.ru/20201106/chip-1583384682.html

великобритания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

физика, бристольский университет, великобритания, франция, технологии