https://ria.ru/20201109/kvant-1583762627.html
Создан самый быстрый детектор квантового света
Создан самый быстрый детектор квантового света
Ученые из Великобритании и Франции создали компактное устройство для сверхбыстрого определения свойств сжатого света, необходимое для высокопроизводительных... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T19:00
2020-11-09T19:00
2020-11-09T19:00
риа наука
физика
бристольский университет
великобритания
франция
технологии
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Ученые из Великобритании и Франции создали компактное устройство для сверхбыстрого определения свойств сжатого света, необходимое для высокопроизводительных квантовых компьютеров и квантовой связи. Работа опубликована в журнале Nature Photonics.Кремниевая фотоника, в которой свет используется в качестве носителя информации, — перспективное направление квантовой физики, открывающее путь для технологий следующего поколения в области вычислений, связи и измерений.Исследователи из лабораторий квантовой инженерии Бристольского университета и Университета Лазурного берега создали новый миниатюрный детектор для более точного и быстрого, чем когда-либо прежде, измерения квантовых характеристик света.Устройство, состоящее из двух работающих вместе кремниевых чипов — фотонного чипа и чипа микроэлектроники, используется для измерения уникальных свойств "сжатого" квантового света на рекордно высоких скоростях."Сжатие света — это очень полезный квантовый эффект, — приводятся в пресс-релизе Бристольского университета слова одного из авторов статьи Джоэла Таскера (Joel Tasker). — Его можно использовать в квантовых коммуникациях и квантовых компьютерах. Он уже используется обсерваториями гравитационных волн LIGO и Virgo для повышения чувствительности и помогает обнаруживать такие экзотические астрономические события, как слияния черных дыр". Для измерения сжатого света требуются детекторы, способные обнаруживать слабые квантовые характеристики света в условиях сверхнизкого электронного шума. До сих пор такие детекторы были ограничены в скорости измеряемых сигналов. Их предел составлял около одного миллиарда циклов в секунду. Новое устройство работает на порядок быстрее, что имеет огромное значение для повышения качества измерений."Это оказывает прямое влияние на скорость обработки информации в оптических компьютерах и системах квантовой связи. Чем выше пропускная способность детектора, тем быстрее вы можете выполнять вычисления и передавать информацию", — объясняет еще один участник исследования Джонатан Фрейзер (Jonathan Frazer).Кроме высокой скорости, устройство обладает и рекордно малыми размерами — площадь его основания составляет менее квадратного миллиметра. Разработчики смогли интегрировать квантовую фотонику в микроэлектронный чип, создав устройство, которое можно воспроизводить в промышленных масштабах."До этого мы были больше сосредоточены на квантовой части, но теперь мы создали интегрированный интерфейс между квантовой фотоникой и электрическим считыванием. Это необходимо для эффективной работы всей квантовой архитектуры. И, что немаловажно, это обеспечивает повышение производительности", — говорит руководитель проекта профессор Бристольского университета Джонатан Мэтьюз (Jonathan Matthews).На следующем этапе разработчики планируют добиться еще большего увеличения производительности устройства.
https://ria.ru/20201106/sverkhprovodimost-1583404392.html
https://ria.ru/20201106/chip-1583384682.html
великобритания
франция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
физика, бристольский университет, великобритания, франция, технологии
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Ученые из Великобритании
и Франции
создали компактное устройство для сверхбыстрого определения свойств сжатого света, необходимое для высокопроизводительных квантовых компьютеров и квантовой связи. Работа опубликована
в журнале Nature Photonics.
Кремниевая фотоника, в которой свет используется в качестве носителя информации, — перспективное направление квантовой физики, открывающее путь для технологий следующего поколения в области вычислений, связи и измерений.
Исследователи из лабораторий квантовой инженерии Бристольского университета
и Университета Лазурного берега создали новый миниатюрный детектор для более точного и быстрого, чем когда-либо прежде, измерения квантовых характеристик света.
Устройство, состоящее из двух работающих вместе кремниевых чипов — фотонного чипа и чипа микроэлектроники, используется для измерения уникальных свойств "сжатого" квантового света на рекордно высоких скоростях.
"Сжатие света — это очень полезный квантовый эффект, — приводятся в пресс-релизе Бристольского университета слова одного из авторов статьи Джоэла Таскера (Joel Tasker). — Его можно использовать в квантовых коммуникациях и квантовых компьютерах. Он уже используется обсерваториями гравитационных волн LIGO и Virgo для повышения чувствительности и помогает обнаруживать такие экзотические астрономические события, как слияния черных дыр".
Для измерения сжатого света требуются детекторы, способные обнаруживать слабые квантовые характеристики света в условиях сверхнизкого электронного шума. До сих пор такие детекторы были ограничены в скорости измеряемых сигналов. Их предел составлял около одного миллиарда циклов в секунду. Новое устройство работает на порядок быстрее, что имеет огромное значение для повышения качества измерений.
"Это оказывает прямое влияние на скорость обработки информации в оптических компьютерах и системах квантовой связи. Чем выше пропускная способность детектора, тем быстрее вы можете выполнять вычисления и передавать информацию", — объясняет еще один участник исследования Джонатан Фрейзер (Jonathan Frazer).
Кроме высокой скорости, устройство обладает и рекордно малыми размерами — площадь его основания составляет менее квадратного миллиметра. Разработчики смогли интегрировать квантовую фотонику в микроэлектронный чип, создав устройство, которое можно воспроизводить в промышленных масштабах.
"До этого мы были больше сосредоточены на квантовой части, но теперь мы создали интегрированный интерфейс между квантовой фотоникой и электрическим считыванием. Это необходимо для эффективной работы всей квантовой архитектуры. И, что немаловажно, это обеспечивает повышение производительности", — говорит руководитель проекта профессор Бристольского университета Джонатан Мэтьюз (Jonathan Matthews).
На следующем этапе разработчики планируют добиться еще большего увеличения производительности устройства.