https://ria.ru/20201109/kurs-1583803194.html

Курс евро упал до 90 рублей

Курс евро упал до 90 рублей

Рубль усиливает рост против основных резервных валют, доллар остается ниже круглого уровня 76 рублей, евро тестирует отметку 90 рублей, свидетельствуют данные... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T18:19

2020-11-09T18:19

2020-11-09T18:49

цены на нефть

московская биржа

brent

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

экономика

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Рубль усиливает рост против основных резервных валют, доллар остается ниже круглого уровня 76 рублей, евро тестирует отметку 90 рублей, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 18:20 мск падал на 1,53 рубля, до 75,88 рубля, курс евро терял 1,97 рубля, до уровня 90,04 рубля, следует из данных Московской биржи. При этом доллар уже опускался в понедельник до 75,85 рубля — минимума с 22 сентября, евро — до 90 рублей (с 26 октября).Нефть марки Brent дорожает на 8,7%, до 42,88 доллара за баррель.

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/rubl-1583168110.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, московская биржа, brent, динамика курсов валют, экономика