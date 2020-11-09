https://ria.ru/20201109/kurs-1583803194.html
Курс евро упал до 90 рублей
Курс евро упал до 90 рублей
Рубль усиливает рост против основных резервных валют, доллар остается ниже круглого уровня 76 рублей, евро тестирует отметку 90 рублей, свидетельствуют данные... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T18:19
2020-11-09T18:19
2020-11-09T18:49
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московская биржа
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Рубль усиливает рост против основных резервных валют, доллар остается ниже круглого уровня 76 рублей, евро тестирует отметку 90 рублей, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 18:20 мск падал на 1,53 рубля, до 75,88 рубля, курс евро терял 1,97 рубля, до уровня 90,04 рубля, следует из данных Московской биржи. При этом доллар уже опускался в понедельник до 75,85 рубля — минимума с 22 сентября, евро — до 90 рублей (с 26 октября).Нефть марки Brent дорожает на 8,7%, до 42,88 доллара за баррель.
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/rubl-1583168110.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, московская биржа, brent, динамика курсов валют, экономика