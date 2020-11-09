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Официальный курс евро на вторник вырос на 14 копеек
Официальный курс евро на вторник вырос на 14 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 14,39 копейки - до 91,4953 рубля, курс доллара уменьшился на 23,6 копейки - до 76,9515... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:27
2020-11-09T13:27
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 14,39 копейки - до 91,4953 рубля, курс доллара уменьшился на 23,6 копейки - до 76,9515 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 7,8 копейки, составив 83,4962 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на вторник вырос на 14 копеек

13:27 09.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 14,39 копейки - до 91,4953 рубля, курс доллара уменьшился на 23,6 копейки - до 76,9515 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 7,8 копейки, составив 83,4962 рубля.
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 13:49Сказано в эфире
Экономисты рассказали, как итоги выборов в США отразятся на курсе рубляКак итоги выборов в США могут отразиться на российской национальной валюте? В каком случае ожидать роста, а в каком – падения. Об этом – в материале радио Sputnik.
 
Динамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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