https://ria.ru/20201109/kurs-1583737285.html
Официальный курс евро на вторник вырос на 14 копеек
Официальный курс евро на вторник вырос на 14 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 14,39 копейки - до 91,4953 рубля, курс доллара уменьшился на 23,6 копейки - до 76,9515... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:27
2020-11-09T13:27
2020-11-09T13:27
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 14,39 копейки - до 91,4953 рубля, курс доллара уменьшился на 23,6 копейки - до 76,9515 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 7,8 копейки, составив 83,4962 рубля.
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/rubl-1583168110.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика