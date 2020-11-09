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В Крыму откроется первое зарубежное консульство
В Крыму откроется первое зарубежное консульство
В Крыму откроется почетное консульство Никарагуа, сообщил РИА Новости постпред региона при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T19:07
2020-11-09T20:02
георгий мурадов
симферополь
никарагуа
республика крым
севастополь
оон
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. В Крыму откроется почетное консульство Никарагуа, сообщил РИА Новости постпред региона при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов."Почетное консульство Никарагуа будет учреждено в Крыму. Посол Никарагуа в России прибывает в Крым", — сообщил Мурадов.Он добавил, что мероприятия пройдут во вторник в Симферополе.Посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес примет участие в открытии консульства. Оно станет первым зарубежным консульским учреждением в Крыму. Никарагуа признала полуостров частью России в 2014 году.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине.Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. По словам российского президента, вопрос Крыма закрыт.
https://ria.ru/20201102/krym-1582729414.html
https://ria.ru/20201107/krym-1583506391.html
симферополь
никарагуа
республика крым
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георгий мурадов, симферополь, никарагуа, республика крым, севастополь, оон, в мире

В Крыму откроется первое зарубежное консульство

19:07 09.11.2020 (обновлено: 20:02 09.11.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Симферополь, Крым
Вид на Симферополь, Крым - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. В Крыму откроется почетное консульство Никарагуа, сообщил РИА Новости постпред региона при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.
"Почетное консульство Никарагуа будет учреждено в Крыму. Посол Никарагуа в России прибывает в Крым", — сообщил Мурадов.
Крым - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
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Он добавил, что мероприятия пройдут во вторник в Симферополе.
Посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес примет участие в открытии консульства. Оно станет первым зарубежным консульским учреждением в Крыму.
Никарагуа признала полуостров частью России в 2014 году.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. По словам российского президента, вопрос Крыма закрыт.
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Георгий МурадовСимферопольНикарагуаРеспублика КрымСевастопольООНВ мире
 
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