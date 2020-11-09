https://ria.ru/20201109/krym-1583812676.html

В Крыму откроется первое зарубежное консульство

В Крыму откроется первое зарубежное консульство

В Крыму откроется почетное консульство Никарагуа, сообщил РИА Новости постпред региона при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T19:07

2020-11-09T19:07

2020-11-09T20:02

георгий мурадов

симферополь

никарагуа

республика крым

севастополь

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/105085/01/1050850112_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_34ef6a142687857b0273cb58d530ecc9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. В Крыму откроется почетное консульство Никарагуа, сообщил РИА Новости постпред региона при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов."Почетное консульство Никарагуа будет учреждено в Крыму. Посол Никарагуа в России прибывает в Крым", — сообщил Мурадов.Он добавил, что мероприятия пройдут во вторник в Симферополе.Посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес примет участие в открытии консульства. Оно станет первым зарубежным консульским учреждением в Крыму. Никарагуа признала полуостров частью России в 2014 году.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине.Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. По словам российского президента, вопрос Крыма закрыт.

https://ria.ru/20201102/krym-1582729414.html

https://ria.ru/20201107/krym-1583506391.html

симферополь

никарагуа

республика крым

севастополь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

георгий мурадов, симферополь, никарагуа, республика крым, севастополь, оон, в мире