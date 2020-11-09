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Крымские водохранилища начали наполняться за счет осадков, заявил Аксенов
Крымские водохранилища начали наполняться за счет осадков, заявил Аксенов
Обмелевшие водохранилища, снабжающие Симферополь водой, начали понемногу наполняться за счет дождей, однако кардинально ситуацию это не меняет, сообщил глава... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T10:50
2020-11-09T19:16
алушта
сергей аксенов (политик)
михаил мишустин
белогорск
симферополь
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. Обмелевшие водохранилища, снабжающие Симферополь водой, начали понемногу наполняться за счет дождей, однако кардинально ситуацию это не меняет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."С учетом дождей в городе Симферополе прорывных моментов нет. Притоков не было вообще, но сейчас в данном случае какое-то движение потихоньку есть, но это не значит, что вопрос решился. При такой погоде разовые осадки ничего не дадут, без системных (осадков. — Прим. ред.) изменений не будет, однако даже при сырости объем испарений у нас ежедневно уменьшается", — сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.По его словам, в ближайшее время на нужды Симферополя планируется перебросить дополнительные объемы воды из подземных источников.Подача воды по графику только утром и вечером была введена в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма из-за засухи и обмеления трех водохранилищ. Кроме того, ограничения подачи воды введены в Алуште, близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также в Белогорске. Проблема решается за счет перехода на добычу воды из подземных источников, прорабатывается вопрос строительства опреснительной установки.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств поступит из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
https://ria.ru/20201106/krym-1583345926.html
https://ria.ru/20201031/krym-1582442037.html
алушта
белогорск
симферополь
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алушта, сергей аксенов (политик), михаил мишустин, белогорск, симферополь, республика крым, общество

Крымские водохранилища начали наполняться за счет осадков, заявил Аксенов

10:50 09.11.2020 (обновлено: 19:16 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Симферопольское водохранилище
Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. Обмелевшие водохранилища, снабжающие Симферополь водой, начали понемногу наполняться за счет дождей, однако кардинально ситуацию это не меняет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"С учетом дождей в городе Симферополе прорывных моментов нет. Притоков не было вообще, но сейчас в данном случае какое-то движение потихоньку есть, но это не значит, что вопрос решился. При такой погоде разовые осадки ничего не дадут, без системных (осадков. — Прим. ред.) изменений не будет, однако даже при сырости объем испарений у нас ежедневно уменьшается", — сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.
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По его словам, в ближайшее время на нужды Симферополя планируется перебросить дополнительные объемы воды из подземных источников.
Подача воды по графику только утром и вечером была введена в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма из-за засухи и обмеления трех водохранилищ. Кроме того, ограничения подачи воды введены в Алуште, близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также в Белогорске. Проблема решается за счет перехода на добычу воды из подземных источников, прорабатывается вопрос строительства опреснительной установки.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств поступит из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
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АлуштаСергей Аксенов (политик)Михаил МишустинБелогорскСимферопольРеспублика КрымОбщество
 
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