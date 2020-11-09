https://ria.ru/20201109/krym-1583698724.html

Крымские водохранилища начали наполняться за счет осадков, заявил Аксенов

Крымские водохранилища начали наполняться за счет осадков, заявил Аксенов

Обмелевшие водохранилища, снабжающие Симферополь водой, начали понемногу наполняться за счет дождей, однако кардинально ситуацию это не меняет, сообщил глава... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T10:50

2020-11-09T10:50

2020-11-09T19:16

алушта

сергей аксенов (политик)

михаил мишустин

белогорск

симферополь

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. Обмелевшие водохранилища, снабжающие Симферополь водой, начали понемногу наполняться за счет дождей, однако кардинально ситуацию это не меняет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."С учетом дождей в городе Симферополе прорывных моментов нет. Притоков не было вообще, но сейчас в данном случае какое-то движение потихоньку есть, но это не значит, что вопрос решился. При такой погоде разовые осадки ничего не дадут, без системных (осадков. — Прим. ред.) изменений не будет, однако даже при сырости объем испарений у нас ежедневно уменьшается", — сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.По его словам, в ближайшее время на нужды Симферополя планируется перебросить дополнительные объемы воды из подземных источников.Подача воды по графику только утром и вечером была введена в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма из-за засухи и обмеления трех водохранилищ. Кроме того, ограничения подачи воды введены в Алуште, близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также в Белогорске. Проблема решается за счет перехода на добычу воды из подземных источников, прорабатывается вопрос строительства опреснительной установки.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств поступит из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

https://ria.ru/20201106/krym-1583345926.html

https://ria.ru/20201031/krym-1582442037.html

алушта

белогорск

симферополь

республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, сергей аксенов (политик), михаил мишустин, белогорск, симферополь, республика крым, общество