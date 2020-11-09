https://ria.ru/20201109/krusheniya-1583830791.html

Крушения российских военных вертолетов за рубежом в 2016-2020 годах

Крушения российских военных вертолетов за рубежом в 2016-2020 годах

российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Армении у населенного пункта Ерасх. Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы неподалеку от... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T21:39

2020-11-09T21:39

2020-11-09T21:39

ми-25

ка-52 "аллигатор"

ми-8

справки

в мире

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9 ноября 2020 года российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Армении у населенного пункта Ерасх. Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы неподалеку от границы с Азербайджаном и был сбит ракетой, запущенной с земли из переносного зенитного ракетного комплекса. В результате погибли два члена экипажа, еще один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджан признал, что случайно сбил российский Ми-24, Баку принес извинения за произошедшее и выразил готовность выплатить России компенсации.7 мая 2018 года при выполнении планового полета над восточными районами Сирии потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Оба летчика погибли, их тела были найдены и доставлены на аэродром. По информации Министерства обороны РФ, причиной инцидента могла стать техническая неисправность.31 декабря 2017 года в Сирии российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в 15 километрах от аэродрома Хама. Оба пилота погибли, борттехник вертолета получил травмы и был эвакуирован на аэродром Хмеймим для оказания медицинской помощи. Причиной ЧП Минобороны назвало техническую неисправность, уточнив, что никакого огневого воздействия по Ми-24 не было.1 августа 2016 года вертолет ВКС РФ Ми-8, осуществлявший гуманитарную миссию, был сбит в сирийской провинции Идлиб. На борту находились три члена экипажа и два офицера российского Центра по примирению. По официальной информации, поступившей из Министерства обороны РФ, все они героически погибли, пытаясь увести машину, чтобы минимизировать жертвы на земле.8 июля 2016 года российские военные летчики-инструкторы Ряфагать Хабибулин и Евгений Долгин, совершавшие облет сирийского вертолета Ми-25, погибли в Сирии в районе Пальмиры. В этот день крупный отряд боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* атаковал позиции сирийских войск восточнее Пальмиры. Прорвав оборону, террористы смогли захватить господствующие высоты. Командир экипажа Хабибулин принял решение атаковать террористов. Грамотными действиями российского экипажа наступление террористов было сорвано. Экипаж вертолета погиб.12 апреля 2016 года вертолет российских вооруженных сил Ми-28Н "Ночной охотник" разбился в Сирии в районе города Хомс. В результате крушения оба летчика погибли.* Террористическая группировка, запрещенная в России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ми-25, ка-52 "аллигатор", ми-8, справки, в мире