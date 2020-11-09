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https://ria.ru/20201109/krushenie-1583673395.html
Друг Колтового рассказал о последних минутах перед авиакатастрофой
Друг Колтового рассказал о последних минутах перед авиакатастрофой
Александр Колтовой не смог воспользоваться в момент крушения самолета системой спасения, так как потерял сознание, такое мнение высказал в беседе с телеканалом... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T02:16
2020-11-09T02:16
крушение легкомоторного самолета в подмосковье
александр колтовой
люберцы
рыбинск
происшествия
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Александр Колтовой не смог воспользоваться в момент крушения самолета системой спасения, так как потерял сознание, такое мнение высказал в беседе с телеканалом "Звезда" друг телеведущего Аркадий Грачев.Колтовой разбился при жесткой посадке легкомоторного самолета Cessna в Люберцах в субботу во время перелета с аэродрома Мячково в Рыбинск. Вместе с ним на борту, по данным СМИ, была 33-летняя Наталья Климова. Следствие рассматривает в качестве приоритетных версии технической неисправности воздушного судна и ошибку пилотирования."Я считаю, что они, скорее всего, потеряли сознание. Он наверняка пытался дотянуть до аэродрома, видимо, он забыл, что такое угарный газ… Самолет на последней стадии был совершенно неуправляем", – заявил Грачев.По его мнению, по этой причине погибшие не воспользовались спасательной системой, которой был оборудован самолет.Грачев отметил, что самолет не принадлежал Колтовому, на нем летали несколько человек, при этом ранее с данной Cessna никаких проблем не было."У самолета не было никаких проблем, я лично на нем налетал больше двухсот часов", – добавил он.Колтовой работал ведущим ток-шоу "ДНК" и соведущим программы "Звезды сошлись" на НТВ. Он также принимал участие в реалити-шоу "За стеклом". Ему был 41 год.
https://ria.ru/20201107/krushenie-1583540639.html
https://ria.ru/20201108/koltovoy-1583587248.html
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крушение легкомоторного самолета в подмосковье, александр колтовой, люберцы, рыбинск, происшествия

Друг Колтового рассказал о последних минутах перед авиакатастрофой

02:16 09.11.2020
 
© Фото : Instagram @koltovoyАлександр Колтовой
Александр Колтовой - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Фото : Instagram @koltovoy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Александр Колтовой не смог воспользоваться в момент крушения самолета системой спасения, так как потерял сознание, такое мнение высказал в беседе с телеканалом "Звезда" друг телеведущего Аркадий Грачев.
Колтовой разбился при жесткой посадке легкомоторного самолета Cessna в Люберцах в субботу во время перелета с аэродрома Мячково в Рыбинск. Вместе с ним на борту, по данным СМИ, была 33-летняя Наталья Климова. Следствие рассматривает в качестве приоритетных версии технической неисправности воздушного судна и ошибку пилотирования.
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Момент крушения самолета с ведущим НТВ на борту попал на видео
"Я считаю, что они, скорее всего, потеряли сознание. Он наверняка пытался дотянуть до аэродрома, видимо, он забыл, что такое угарный газ… Самолет на последней стадии был совершенно неуправляем", – заявил Грачев.
По его мнению, по этой причине погибшие не воспользовались спасательной системой, которой был оборудован самолет.
Грачев отметил, что самолет не принадлежал Колтовому, на нем летали несколько человек, при этом ранее с данной Cessna никаких проблем не было.
"У самолета не было никаких проблем, я лично на нем налетал больше двухсот часов", – добавил он.
Колтовой работал ведущим ток-шоу "ДНК" и соведущим программы "Звезды сошлись" на НТВ. Он также принимал участие в реалити-шоу "За стеклом". Ему был 41 год.
Александр Колтовой - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
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Крушение легкомоторного самолета в ПодмосковьеАлександр КолтовойЛюберцыРыбинскПроисшествия
 
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