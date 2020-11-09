https://ria.ru/20201109/krushenie-1583673395.html

Друг Колтового рассказал о последних минутах перед авиакатастрофой

Друг Колтового рассказал о последних минутах перед авиакатастрофой

Александр Колтовой не смог воспользоваться в момент крушения самолета системой спасения, так как потерял сознание, такое мнение высказал в беседе с телеканалом... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T02:16

2020-11-09T02:16

2020-11-09T02:16

крушение легкомоторного самолета в подмосковье

александр колтовой

люберцы

рыбинск

происшествия

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Александр Колтовой не смог воспользоваться в момент крушения самолета системой спасения, так как потерял сознание, такое мнение высказал в беседе с телеканалом "Звезда" друг телеведущего Аркадий Грачев.Колтовой разбился при жесткой посадке легкомоторного самолета Cessna в Люберцах в субботу во время перелета с аэродрома Мячково в Рыбинск. Вместе с ним на борту, по данным СМИ, была 33-летняя Наталья Климова. Следствие рассматривает в качестве приоритетных версии технической неисправности воздушного судна и ошибку пилотирования."Я считаю, что они, скорее всего, потеряли сознание. Он наверняка пытался дотянуть до аэродрома, видимо, он забыл, что такое угарный газ… Самолет на последней стадии был совершенно неуправляем", – заявил Грачев.По его мнению, по этой причине погибшие не воспользовались спасательной системой, которой был оборудован самолет.Грачев отметил, что самолет не принадлежал Колтовому, на нем летали несколько человек, при этом ранее с данной Cessna никаких проблем не было."У самолета не было никаких проблем, я лично на нем налетал больше двухсот часов", – добавил он.Колтовой работал ведущим ток-шоу "ДНК" и соведущим программы "Звезды сошлись" на НТВ. Он также принимал участие в реалити-шоу "За стеклом". Ему был 41 год.

https://ria.ru/20201107/krushenie-1583540639.html

https://ria.ru/20201108/koltovoy-1583587248.html

люберцы

рыбинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение легкомоторного самолета в подмосковье, александр колтовой, люберцы, рыбинск, происшествия