https://ria.ru/20201109/kriminal-1583692693.html

В Воркуте поклонники АУЕ* жестоко избили знакомого

В Воркуте поклонники АУЕ* жестоко избили знакомого

Трое юношей жестоко избили 18-летнего знакомого в Воркуте, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СК по республике Коми. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T10:22

2020-11-09T10:22

2020-11-09T10:22

следственный комитет россии (ск рф)

воркута

николай патрушев

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Трое юношей жестоко избили 18-летнего знакомого в Воркуте, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СК по республике Коми.Ранее в соцсетях появилось видео, где трое молодых людей напали в квартире на юношу. Его били кулаками и ногами. После того как пострадавший перестал двигаться, один из нападавших методично бил его ногой в лицо, несмотря на просьбы присутствовавших девушек остановиться. Видео опубликовали в соцсетях, один из агрессоров в комментариях к нему написал "АУЕ*, брат" (криминальная субкультура "Арестантское уголовное единство", или АУЕ*)."Седьмого ноября текущего года в квартире дома по улице Шахтерская Набережная 21-летний местный житель, действуя в группе лиц с 16-летним и 15-летним соучастниками, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений избили 18-летнего знакомого, причинив ему телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней степени тяжести", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, 21-летний и 16-летний нападавший ранее судимы, 15-летний состоит на учете органов профилактики. Подозреваемые задержаны, в отношении них будет направлено в суд ходатайство об аресте.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц".В конце октября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в России увеличивается число подростков-участников движений, основанных на криминальной субкультуре, в качестве примера приведя АУЕ*.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20200928/draka-1577894050.html

https://ria.ru/20191011/1559667277.html

воркута

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), воркута, николай патрушев, происшествия