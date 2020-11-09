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https://ria.ru/20201109/kriminal-1583692693.html
В Воркуте поклонники АУЕ* жестоко избили знакомого
В Воркуте поклонники АУЕ* жестоко избили знакомого
Трое юношей жестоко избили 18-летнего знакомого в Воркуте, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СК по республике Коми. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T10:22
2020-11-09T10:22
следственный комитет россии (ск рф)
воркута
николай патрушев
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Трое юношей жестоко избили 18-летнего знакомого в Воркуте, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СК по республике Коми.Ранее в соцсетях появилось видео, где трое молодых людей напали в квартире на юношу. Его били кулаками и ногами. После того как пострадавший перестал двигаться, один из нападавших методично бил его ногой в лицо, несмотря на просьбы присутствовавших девушек остановиться. Видео опубликовали в соцсетях, один из агрессоров в комментариях к нему написал "АУЕ*, брат" (криминальная субкультура "Арестантское уголовное единство", или АУЕ*)."Седьмого ноября текущего года в квартире дома по улице Шахтерская Набережная 21-летний местный житель, действуя в группе лиц с 16-летним и 15-летним соучастниками, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений избили 18-летнего знакомого, причинив ему телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней степени тяжести", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, 21-летний и 16-летний нападавший ранее судимы, 15-летний состоит на учете органов профилактики. Подозреваемые задержаны, в отношении них будет направлено в суд ходатайство об аресте.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц".В конце октября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в России увеличивается число подростков-участников движений, основанных на криминальной субкультуре, в качестве примера приведя АУЕ*.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20200928/draka-1577894050.html
https://ria.ru/20191011/1559667277.html
воркута
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следственный комитет россии (ск рф), воркута, николай патрушев, происшествия

В Воркуте поклонники АУЕ* жестоко избили знакомого

10:22 09.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Трое юношей жестоко избили 18-летнего знакомого в Воркуте, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СК по республике Коми.
Ранее в соцсетях появилось видео, где трое молодых людей напали в квартире на юношу. Его били кулаками и ногами. После того как пострадавший перестал двигаться, один из нападавших методично бил его ногой в лицо, несмотря на просьбы присутствовавших девушек остановиться. Видео опубликовали в соцсетях, один из агрессоров в комментариях к нему написал "АУЕ*, брат" (криминальная субкультура "Арестантское уголовное единство", или АУЕ*).
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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В Кировской области трое подростков жестоко избили сверстника
"Седьмого ноября текущего года в квартире дома по улице Шахтерская Набережная 21-летний местный житель, действуя в группе лиц с 16-летним и 15-летним соучастниками, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений избили 18-летнего знакомого, причинив ему телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней степени тяжести", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, 21-летний и 16-летний нападавший ранее судимы, 15-летний состоит на учете органов профилактики. Подозреваемые задержаны, в отношении них будет направлено в суд ходатайство об аресте.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц".
В конце октября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в России увеличивается число подростков-участников движений, основанных на криминальной субкультуре, в качестве примера приведя АУЕ*.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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Следственный комитет России (СК РФ)ВоркутаНиколай ПатрушевПроисшествия
 
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