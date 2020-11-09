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Глава СК проконтролирует дело о попытке подростка убить родственников
Глава СК проконтролирует дело о попытке подростка убить родственников
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования дела в отношении подростка,... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T09:17
2020-11-09T09:17
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования дела в отношении подростка, который пытался убить свою шестилетнюю племянницу, мать и отца в Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.По данным городского управления СК, подозреваемый в ночь на 8 ноября в квартире на Лужской улице напал на малолетнюю родственницу и трижды ударил ее ножом, девочка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Затем подросток взял травматический пистолет и несколько раз выстрелил в отца и мать. Отец оказал сопротивление, и нападавшего задержали.Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.Как уточнял РИА Новости источник в силовых структурах, пострадавшая девочка является шестилетней племянницей нападавшего."Глава ведомства затребовал подробную информацию по данным происшествиям, а также поставил ход расследования уголовных дел на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201108/podrostok-1583627231.html
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, санкт-петербург, происшествия

Глава СК проконтролирует дело о попытке подростка убить родственников

09:17 09.11.2020
 
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования дела в отношении подростка, который пытался убить свою шестилетнюю племянницу, мать и отца в Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.
По данным городского управления СК, подозреваемый в ночь на 8 ноября в квартире на Лужской улице напал на малолетнюю родственницу и трижды ударил ее ножом, девочка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Затем подросток взял травматический пистолет и несколько раз выстрелил в отца и мать. Отец оказал сопротивление, и нападавшего задержали.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
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Подросток из Петербурга раскрыл мотив нападения на родителей
Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
Как уточнял РИА Новости источник в силовых структурах, пострадавшая девочка является шестилетней племянницей нападавшего.
"Глава ведомства затребовал подробную информацию по данным происшествиям, а также поставил ход расследования уголовных дел на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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