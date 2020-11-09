https://ria.ru/20201109/kriminal-1583684814.html

Глава СК проконтролирует дело о попытке подростка убить родственников

Глава СК проконтролирует дело о попытке подростка убить родственников

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования дела в отношении подростка,... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T09:17

2020-11-09T09:17

2020-11-09T09:17

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования дела в отношении подростка, который пытался убить свою шестилетнюю племянницу, мать и отца в Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.По данным городского управления СК, подозреваемый в ночь на 8 ноября в квартире на Лужской улице напал на малолетнюю родственницу и трижды ударил ее ножом, девочка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Затем подросток взял травматический пистолет и несколько раз выстрелил в отца и мать. Отец оказал сопротивление, и нападавшего задержали.Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.Как уточнял РИА Новости источник в силовых структурах, пострадавшая девочка является шестилетней племянницей нападавшего."Глава ведомства затребовал подробную информацию по данным происшествиям, а также поставил ход расследования уголовных дел на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201108/podrostok-1583627231.html

https://ria.ru/20201108/zaderzhanie-1583598822.html

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, санкт-петербург, происшествия