https://ria.ru/20201109/krganov-1583807422.html

Муфтий Крганов выступил против словосочетания "исламский экстремизм"

Муфтий Крганов выступил против словосочетания "исламский экстремизм"

В мусульманском сообществе России считают употребление в информационном поле словосочетания "исламский экстремизм" некорректным и призывают не примешивать ислам РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T18:44

2020-11-09T18:44

2020-11-09T18:44

теракт в вене

вооруженные нападения во франции

мвд австрии

альбир крганов

ницца

европа

париж

в мире

религия и мировоззрение

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В мусульманском сообществе России считают употребление в информационном поле словосочетания "исламский экстремизм" некорректным и призывают не примешивать ислам или любую другую религию к действиям террористов и преступников."К сожалению, мы наблюдаем, что в последнее время - из-за той ситуации, которая происходила и в Европе, - в том числе и в средствах массовой информации нашей страны все чаще начали мелькать словосочетания "исламский экстремизм". Это очень такая негативная тенденция", - заявил в понедельник председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".По его мнению, подобных вещей нельзя допускать, иначе "в противном случае мы тем самым льем воду на мельницу тех же экстремистов".Крганов сообщил, что мусульманские организации уже провели "серьезную работу" в отношении того, чтобы в информационном пространстве "называть вещи своими именами - бандитами или преступниками".Ранее в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. В результате атаки погибли четыре человека, 22 получили ранения. Нападавший убит, по данным МВД Австрии, он являлся сторонником террористической группировки.С терактами в октябре столкнулась и Франция. 29 октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Погибли три человека. Подозреваемого, выходца из Туниса, быстро задержали. Двумя неделями ранее в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который демонстрировал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда.

https://ria.ru/20201030/ekstremizm-1582258059.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/mechet-1583428692.html

ницца

европа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, вооруженные нападения во франции, мвд австрии, альбир крганов, ницца, европа, париж, в мире