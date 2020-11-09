https://ria.ru/20201109/koshki-1583703141.html

Озорной экспонат: выставка "КоШарики Шоу" в Москве

Озорной экспонат: выставка "КоШарики Шоу" в Москве

Выставка "КоШарики Шоу", которая состоялась 7—8 ноября, стала праздником для любителей животных. Питомники со всей России привезли в столицу представителей... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T16:35

2020-11-09T16:35

2020-11-09T16:42

"сокольники"

кошки

домашние животные

москва

фото

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Выставка "КоШарики Шоу", которая состоялась 7—8 ноября, стала праздником для любителей животных. Питомники со всей России привезли в столицу представителей самых разных пород. Маленькие и большие, рыжие и серые, пушистые и гладкошерстные, озорные и спокойные кошки — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"сокольники", кошки, домашние животные, москва, фото, фото