Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201109/koshki-1583703141.html
Озорной экспонат: выставка "КоШарики Шоу" в Москве
Озорной экспонат: выставка "КоШарики Шоу" в Москве
Выставка "КоШарики Шоу", которая состоялась 7—8 ноября, стала праздником для любителей животных. Питомники со всей России привезли в столицу представителей... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T16:35
2020-11-09T16:42
"сокольники"
кошки
домашние животные
москва
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583700422_0:413:2905:2047_1400x0_80_0_0_d2432bc0bee01739c4c120e34b0281ca.jpg
Выставка "КоШарики Шоу", которая состоялась 7—8 ноября, стала праздником для любителей животных. Питомники со всей России привезли в столицу представителей самых разных пород. Маленькие и большие, рыжие и серые, пушистые и гладкошерстные, озорные и спокойные кошки — в фотоленте Ria.ru.
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583700422_139:0:2868:2047_1400x0_80_0_0_fc12dda9ff30d8545107d4c83adf79ca.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"сокольники", кошки, домашние животные, москва, фото, фото

Озорной экспонат: выставка "КоШарики Шоу" в Москве

16:35 09.11.2020 (обновлено: 16:42 09.11.2020)
 
Читать ria.ru в
Выставка "КоШарики Шоу", которая состоялась 7—8 ноября, стала праздником для любителей животных. Питомники со всей России привезли в столицу представителей самых разных пород. Маленькие и большие, рыжие и серые, пушистые и гладкошерстные, озорные и спокойные кошки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

"КоШарики Шоу" по традиции организовали в столичном парке "Сокольники".

Котенок на выставке КоШарики-Шоу в Москве
1 из 12

"КоШарики Шоу" по традиции организовали в столичном парке "Сокольники".

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Посетители оказались в настоящем кошачьем царстве.

Девочка у переноски с кошками на выставке КоШарики-Шоу в Москве
2 из 12

Посетители оказались в настоящем кошачьем царстве.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Здесь можно было увидеть сотни животных более чем 25 пород, от популярных до редких.

Котята породы хайленд-фолд (шотландская вислоухая длинношерстная) на выставке КоШарики-Шоу в Москве
3 из 12

Здесь можно было увидеть сотни животных более чем 25 пород, от популярных до редких.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

За понравившихся котят или питомник предлагалось проголосовать.

Кошка породы бенгальская на выставке КоШарики-Шоу в Москве
4 из 12

За понравившихся котят или питомник предлагалось проголосовать.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Победителям зрительского опроса полагались призы и награды.

Фотограф снимает котенка породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) на выставке КоШарики-Шоу в Москве
5 из 12

Победителям зрительского опроса полагались призы и награды.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Кошки породы бурма неизменно приковывают к себе взгляд. Это не только невероятно красивые, но и ласковые животные с идеальным характером.

Кошки породы бурма на выставке КоШарики-Шоу в Москве
6 из 12

Кошки породы бурма неизменно приковывают к себе взгляд. Это не только невероятно красивые, но и ласковые животные с идеальным характером.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Еще одна порода, которая поражает своеобразием, — корниш-рекс. Мягкая волнистая шерсть этих исключительных созданий похожа на мех каракуля.

Кошка породы корниш-рекс на выставке КоШарики-Шоу в Москве
7 из 12

Еще одна порода, которая поражает своеобразием, — корниш-рекс. Мягкая волнистая шерсть этих исключительных созданий похожа на мех каракуля.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Шанс найти хозяина есть у всех.

Кошка играет с подвеской на выставке КоШарики-Шоу в Москве
8 из 12

Шанс найти хозяина есть у всех.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Без британских кошек и выставка не выставка. Мягкие плюшевые комочки словно созданы для того, чтобы их гладить.

Кошка породы британская на выставке КоШарики-Шоу в Москве
9 из 12

Без британских кошек и выставка не выставка. Мягкие плюшевые комочки словно созданы для того, чтобы их гладить.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Когда устаешь от экзотики, хочется чего-то привычного и родного — такого, как сибирская кошка.

Котенок сибирской породы на выставке КоШарики-Шоу в Москве
10 из 12

Когда устаешь от экзотики, хочется чего-то привычного и родного — такого, как сибирская кошка.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Кошки породы корниш рекс на выставке "КоШарики Шоу".

Кошки породы корниш рекс на выставке КоШарики-Шоу в Москве
11 из 12

Кошки породы корниш рекс на выставке "КоШарики Шоу".

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Родственники древнеегипетских кошек, абиссинские — не только одни из самых дорогих, но и самых темпераментных.

Котенок абиссинской породы на выставке КоШарики-Шоу в Москве
12 из 12

Родственники древнеегипетских кошек, абиссинские — не только одни из самых дорогих, но и самых темпераментных.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
 
"Сокольники"кошкидомашние животныеМоскваФото
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36В США назвали условия начала процесса передачи власти Байдену
00:30В Баку заявили, что сбитый Ми-24 летел вне зоны радарного обнаружения ПВО
00:21Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями
00:18Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
00:14Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел
00:10МИД позитивно оценил признание Баку вины в инциденте с российским Ми-24
00:08Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер
23:52Армянские силовики оцепили место падения российского вертолета
23:47Азербайджан приступил к расследованию инцидента с российским вертолетом
23:39Киев подготовит документ по Донбассу в рамках Будапештского меморандума
23:36Ереван назвал ЧП с Ми-24 "посягательством Баку против российских военных"
23:30В Армении возбудили дело из-за крушения российского вертолета
23:23Британский медик назвал срок появления иммунитета после вакцинирования
23:12МИД Британии счел необоснованной высылку дипломатов из Белоруссии
23:09В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
23:06Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде
23:04В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
22:43Спецпредставитель США по Сирии Джеффри покинет должность
22:39В Подмосковье приостановят действие студенческих транспортных карт
22:27СМИ: Трамп будет снова баллотироваться в президенты
Лента новостейМолния