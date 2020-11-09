Озорной экспонат: выставка "КоШарики Шоу" в Москве
"КоШарики Шоу" по традиции организовали в столичном парке "Сокольники".
"КоШарики Шоу" по традиции организовали в столичном парке "Сокольники".
Посетители оказались в настоящем кошачьем царстве.
Посетители оказались в настоящем кошачьем царстве.
Здесь можно было увидеть сотни животных более чем 25 пород, от популярных до редких.
Здесь можно было увидеть сотни животных более чем 25 пород, от популярных до редких.
За понравившихся котят или питомник предлагалось проголосовать.
За понравившихся котят или питомник предлагалось проголосовать.
Победителям зрительского опроса полагались призы и награды.
Победителям зрительского опроса полагались призы и награды.
Кошки породы бурма неизменно приковывают к себе взгляд. Это не только невероятно красивые, но и ласковые животные с идеальным характером.
Кошки породы бурма неизменно приковывают к себе взгляд. Это не только невероятно красивые, но и ласковые животные с идеальным характером.
Еще одна порода, которая поражает своеобразием, — корниш-рекс. Мягкая волнистая шерсть этих исключительных созданий похожа на мех каракуля.
Еще одна порода, которая поражает своеобразием, — корниш-рекс. Мягкая волнистая шерсть этих исключительных созданий похожа на мех каракуля.
Шанс найти хозяина есть у всех.
Без британских кошек и выставка не выставка. Мягкие плюшевые комочки словно созданы для того, чтобы их гладить.
Без британских кошек и выставка не выставка. Мягкие плюшевые комочки словно созданы для того, чтобы их гладить.
Когда устаешь от экзотики, хочется чего-то привычного и родного — такого, как сибирская кошка.
Когда устаешь от экзотики, хочется чего-то привычного и родного — такого, как сибирская кошка.
Кошки породы корниш рекс на выставке "КоШарики Шоу".
Кошки породы корниш рекс на выставке "КоШарики Шоу".
Родственники древнеегипетских кошек, абиссинские — не только одни из самых дорогих, но и самых темпераментных.
Родственники древнеегипетских кошек, абиссинские — не только одни из самых дорогих, но и самых темпераментных.