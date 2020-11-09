https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583748282.html
Мурашко призвал к донастройке между участниками оборота медпродукции
Мурашко призвал к донастройке между участниками оборота медпродукции
Глава Минздрава Михаил Мурашко считает, что система маркировки лекарств требует еще донастройки, и просит Минпромторг организовать горячую линию для контактов с РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:08
2020-11-09T14:08
2020-11-09T21:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко считает, что система маркировки лекарств требует еще донастройки, и просит Минпромторг организовать горячую линию для контактов с бизнесом по своевременному обеспечению лекарственными препаратами в России."Сегодня изменения в системе маркировки позволили упростить порядок движения, и это отразилось на движении лекарственных препаратов и доведения их до аптек. Но хотелось бы отменить, что все-таки быстрое заключение контрактов и контакт между производителями, дистрибьюцией и аптечными медицинскими организациями требуют еще донастройки. Поэтому мы просим, чтобы министерство промышленности и торговли организовало горячую линию именно для контактов с бизнесом по своевременному обеспечению лекарственными препаратами в РФ в достаточном объеме", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество