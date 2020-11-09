https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583748282.html

Мурашко призвал к донастройке между участниками оборота медпродукции

Мурашко призвал к донастройке между участниками оборота медпродукции

Глава Минздрава Михаил Мурашко считает, что система маркировки лекарств требует еще донастройки, и просит Минпромторг организовать горячую линию для контактов с РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T14:08

2020-11-09T14:08

2020-11-09T21:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко считает, что система маркировки лекарств требует еще донастройки, и просит Минпромторг организовать горячую линию для контактов с бизнесом по своевременному обеспечению лекарственными препаратами в России."Сегодня изменения в системе маркировки позволили упростить порядок движения, и это отразилось на движении лекарственных препаратов и доведения их до аптек. Но хотелось бы отменить, что все-таки быстрое заключение контрактов и контакт между производителями, дистрибьюцией и аптечными медицинскими организациями требуют еще донастройки. Поэтому мы просим, чтобы министерство промышленности и торговли организовало горячую линию именно для контактов с бизнесом по своевременному обеспечению лекарственными препаратами в РФ в достаточном объеме", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество